1,2 M$ pour transformer l'église de Murdochville en quartier général pour le Chic-Chac

L’entreprise touristique Chic-Chac confie à Lemay architecture le mandat de convertir l'église de Murdochville en espace multivocationnel comprenant notamment un restaurant-bar et une salle de spectacles.

Le Chic-Chac annonçait en septembre avoir fait l'acquisition de l'église de Murdochville, afin d'en faire son nouveau quartier général.

Ce projet, qui représente un investissement de 1,2 million de dollars, vise notamment à doter le bâtiment d'un restaurant-bar de 160 places, d'une salle de spectacles de 400 places et d'une boutique.

Cet espace aux airs scandinaves comme le décrit le copropriétaire et fondateur du Chic-Chac, Guillaume Molaison, sera notamment doté d'imposantes fenêtres et d'une grande terrasse.

L'église de Murdochville est située juste en face du mont Miller (archives). Photo : Radio-Canada

Lemay architecture assure que les composantes d’origine de l'église seront mises en valeur.

Nous voulions préserver l’église, son volume et son clocher, qui agira comme phare et quartier général pour les visiteurs et l’ensemble de la communauté de Murdochville. Nous allons travailler avec sensibilité, en priorisant le lien social de l’église avec la population , précise le créateur chez Lemay architecture, Simon Lemay, dans un communiqué émis mercredi.

La première phase des travaux ciblera les espaces intérieurs et la toiture du bâtiment, tandis que la deuxième phase sera concentrée sur l'esthétique et l'extérieur.

L'ouverture est prévue pour l'hiver 2021.

