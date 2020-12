Il sera bientôt possible d'emporter à la maison de l'alcool acheté au restaurant

Le gouvernement avait annoncé en juin son intention de modifier la Loi sur la réglementation des alcools pour simplifier la vente de ces produits dans la province. Le projet de loi a été contrecarré par le déclenchement des élections, en août, mais des modifications à la loi viennent d'être déposées à l’Assemblée législative cette semaine.

Il s’agit notamment d’autoriser la vente de boissons alcoolisées avec de la nourriture à emporter ou à livrer, et de permettre aux restaurants de refermer une bouteille de vin achetée sur place afin que les clients puissent la rapporter chez eux.

La pandémie de COVID-19 nous a incités à permettre la vente de boissons alcoolisées avec de la nourriture à emporter ou à livrer. Ces modifications maintiendraient cette possibilité une fois que les règlements connexes seront en place , a déclaré le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh J. Flemming, cité dans un communiqué.

Les restaurateurs de la province réclament de tels changements depuis des années, selon Sonia Jalbert, propriétaire du restaurant Le Nouvo Caveau à Paquetville.

Ça faisait plusieurs années qu’on faisait la demande comme on a beaucoup de touristes québécois et ontariens. [...] Au Québec, par exemple, cette modification-là dans les restaurants a été faite en 2013. Donc, nous, des fois, on se voyait courir après les touristes pour leur dire : " Non, ici, on n’a pas le droit de partir avec la bouteille de vin ", parce qu’eux c’était tellement acquis , explique Sonia Jalbert durant une entrevue accordée à l'émission La matinale, d'ICI Acadie.

L’entrepreneure doute que ces nouvelles mesures suffisent pour aider les restaurants à surmonter la crise de la COVID-19 On parle de deux, trois, quatre, quelques bouteilles de plus de vente par soir. Donc, oui, ça représente des ventes de plus. Est-ce que c’est significatif? C’est loin de nous aider pour la pandémie, disons , souligne-t-elle.

Les temps sont durs pour les restaurants

Restaurants Canada presse les gouvernements dans l’ensemble du pays d’aider ce secteur durement touché par la pandémie. Selon l'organisme, huit restaurants sur dix au pays sont déficitaires ou arrivent à peine à équilibrer leurs finances. Citant des données de Statistique Canada, il affirme que l’industrie compte 260 000 emplois de moins qu’en février dernier.

L'organisme réclame une aide directe pour ses membres ainsi qu'une campagne nationale visant à encourager les gens à fréquenter les restaurants malgré la pandémie et à promouvoir l'achat de plats à emporter.

Sonia Jalbert, propriétaire du restaurant Le Nouvo Caveau à Paquetville, invite les gens à acheter des chèques-cadeaux de leurs restaurants locaux pour les appuyer en cette période difficile (archives). Photo : Radio-Canada

La situation est difficile, mais dans la Péninsule acadienne les gens continuent d’appuyer les petits restaurants, ajoute Sonia Jalbert.

C’est encore catastrophique [depuis le début de la pandémie], mais là, j’ai l’impression que c’est plus les grandes franchises de restauration qui en souffrent présentement. Les petits comme nous, on réussit à tirer notre épingle du jeu quand même. On est de petites régions et tout le monde connaît tout le monde, ils savent l’impact et on le ressent. Les gens nous encouragent énormément , explique Mme Jalbert.

À l’approche des Fêtes, elle invite les gens à acheter des chèques-cadeaux de leurs restaurants locaux pour les appuyer.

Des sanctions plus sévères

Les modifications déposées à l’Assemblée législative prévoient aussi l’obligation pour les serveurs des restaurants de suivre une formation en la matière comme c'est le cas dans d'autres provinces.

Quant à vendre ou à servir de l’alcool à une personne mineure, l’amende va doubler pour atteindre 480 $.

De nouvelles condamnations sont aussi prévues en matière d’alcool et de crime organisé, ainsi que pour la vente, la distribution ou la production illégale de cannabis.

Avec des renseignements de l'émission La matinale