Les nouvelles restrictions en Alberta arrivent trop tard selon l'opposition

À l’approche de Noël et alors que les cas de COVID-19 ne cessent d’augmenter en Alberta, le gouvernement de Jason Kenney a décidé d’imposer de nouvelles restrictions à l’ensemble de la province.

En plus des bars, des restaurants et des casinos, les salles de sport et les commerces de soins personnels tels que les salons de coiffure et d'esthétique devront fermer leurs portes pendant au moins 4 semaines.

C’est la période la plus importante de l’année pour nous. Nous gagnons habituellement 25 % de nos revenus en décembre , affirme Sarah Mychajliv, une coiffeuse chez Fuze Hair Salon à Calgary.

C’est injuste que les gens comme nous doivent fermer alors que les grandes entreprises restent ouvertes , déplore sa collègue Katrina Crump en ajoutant qu’elle n’a entendu parler d’aucun cas de COVID-19 lié à un salon de coiffure.

Aide gouvernementale

Pour aider les petites entreprises, le ministre de l’Économie, Doug Schweitzer, a annoncé que l’aide provinciale sera désormais disponible à partir de 30 % de pertes de revenus, contre 40 % auparavant.

La présidente-directrice générale de la Chambre de commerce d’Edmonton, Janet Riopel, salue l’initiative de la province, mais admet que les nouvelles restrictions auront des conséquences pour les petites entreprises qui comptent normalement sur le temps des fêtes pour une partie de leur chiffre d’affaires.

Ces restrictions vont avoir un impact sur toutes les entreprises, qu’elles aient contribué à propager la COVID-19 ou non. Le soutien du gouvernement va aider les créateurs d’emplois à tenir bon un peu plus longtemps , a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Le président de l'Association de l'hospitalité de l'Alberta et restaurateur Ernie Tsu croit cependant quel’aide provinciale ne sera pas suffisante pour sauver certains bars et restaurants.

Même avec cette aide, beaucoup d’entreprises qui avaient du mal à survivre vont fermer , prévient-il.

Sarah Mychajliv, qui est travailleuse autonome et loue un fauteuil dans un salon de coiffure, affirme qu’elle ne gagne pas assez d’argent pour toucher l’aide gouvernementale.

Nous sommes de trop petites entreprises. Nous passons entre les mailles , déplore-t-elle.

Des mesures qui arrivent « trop tard »

Selon la porte-parole de l’opposition officielle, Rachel Notley, les nouvelles restrictions arrivent trop tard.

Le nombre de cas [de COVID-19] et d’hospitalisations a explosé. Ce que cela signifie c’est que les difficultés économiques engendrées par le confinement vont causer plus de dommage et durer plus longtemps , dit-elle.

Craig Jenne, un épidémiologiste de l'Université de Calgary, affirme que le succès des nouvelles mesures dépendra principalement de leur respect par les Albertains.

On a déjà observé de la réticence , dit-il.

Il se demande aussi comment les centres commerciaux pourront contrôler l’afflux de clients pour s’assurer de respecter les nouvelles règles.

Le maire de Calgary Naheed Nenshi affirme quant à lui que ses restrictions étaient nécessaires.

C’était la bonne chose à faire. Il faut protéger les plus vulnérables et le système de santé , a-t-il déclaré sur Twitter.

Le maire d’Edmonton appuie lui aussi la décision de la province.

J’exhorte les Edmontoniens à suivre ces nouvelles règles pour notre sécurité collective , a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

