Respirer est une lourde tâche quand on a la COVID-19, raconte une femme de Saskatoon

Depuis un hôpital à Saskatoon, Kathy Ziglo indique qu’elle n’était pas trop inquiète au début de l’automne.

Je me souviens qu’il y a six semaines, je discutais avec ma mère et je lui ai dit que je savais que la COVID-19 était là, mais que je ne connaissais personne qui était allé se faire tester ou qui avait contracté la maladie. Kathy Ziglo

Mais en un seul mois, des membres de son entourage ont commencé à être malades, dont sa conjointe. Puis, c’était à son tour de de ressentir plusieurs symptômes.

J’ai commencé à avoir des courbatures et des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe. Ensuite, j’ai eu des symptômes gastro-intestinaux. Je n’arrivais pas à garder ce que j'ingérai , raconte-t-elle.

Je sentais que j’allais m'effondrer

Après une semaine, Kathy Ziglo a appelé le 811 et on lui a recommandé d'appeler le 911 et d’aller à l’hôpital.

Je me disais que j'y allais seulement pour recevoir une soluté intraveineux , ajoute-t-elle.

Quand les ambulanciers sont arrivés, Kathy Ziglo affirme qu’ils ont essayé de la convaincre de rester à la maison.

Ils m’ont demandé si je réalisais que je mettais les personnes à l’hôpital à risque. Je leur ai répondu que si je n’y allais pas, c’était ma santé que je mettais à risque. Kathy Ziglo

En route vers l’hôpital, son taux d'oxygène a chuté et elle a commencé à avoir de la difficulté à respirer.

Pendant deux jours, Kathy Ziglo devait consacrer toute son énergie et sa concentration pour respirer.

Tout ce que je pouvais faire, c'était penser à respirer. Je n’ai pas pensé à ma famille ou à mes amis, j’ai concentré toute mon énergie à respirer. [...] Je pense que je n'ai pas dormi pendant 48 heures. Kathy Ziglo

Maintenant, Mme Ziglo commence à se sentir mieux. Elle dit avoir hâte d’être vaccinée contre la COVID-19 dès que ce sera possible.

Je fais des progrès chaque jour. J’ai pris une douche et j’ai séché mes cheveux. [J'étais tellement épuisée] que j'ai eu l’impression d’avoir couru un marathon. Les infirmières ont été géniales avec moi.

Avec les informations de Bonnie Allen