Des activités hivernales annulées à Gatineau

Tous les cours normalement offerts par la Ville de Gatineau dans sa programmation Culture et loisirs, telles les activités aquatiques, physiques ou autres sont annulés.

Le Service des loisirs, des sports et du développement communautaire ainsi que le Service des arts, de la culture et des lettres proposent par contre une panoplie d’activités pour divertir la population pendant l’hiver.

La décision d'annuler les activités dirigées de la programmation Culture et loisirs est nécessaire afin de réduire la propagation du virus et d'assurer la sécurité de tous et de toutes , a écrit Cédric Tessier, président du Comité exécutif de la Ville de Gatineau par voie de communiqué.

Voici quelques activités qui ont été annulées et celles qui seront disponibles, selon la Ville de Gatineau.

Activités intérieures La Ville maintient l'augmentation du nombre d'heures d'activités de libre participation mise en place l'automne dernier.

Pour participer à ces activités, les citoyens doivent utiliser le système de réservation en ligne.

Une programmation spéciale sera dévoilée sous peu pour la période des Fêtes. Activités extérieures 79 patinoires, 14 sites de glisse et 2 centres de plein air accessibles

La pratique d'activités en solo ou en duo est privilégiée et un maximum de 25 personnes par site est autorisé. Seules les patinoires du ruisseau de la Brasserie et du parc du Lac-Beauchamp auront des capacités d'accueil supérieures.

La date d'ouverture des patinoires et des sites de glisse varie

Les pavillons des centres de plein air sont actuellement ouverts uniquement pour l'utilisation des toilettes et la location de raquettes.

D’autres activités extérieures seront dévoilées tout au long de l'hiver. Activités culturelles Des activités culturelles ainsi qu'une offre de contenu en ligne seront également au menu cet hiver.

La Bibliothèque propose une variété d'activités virtuelles et de services en ligne. Source : Ville de Gatineau

Les mesures mises en place pour les activités intérieures, extérieures et culturelles respectent les consignes sanitaires exigées par la Santé publique. Les activités proposées permettront aux Gatinois et aux Gatinoises de profiter de l'hiver autrement , a expliqué M. Tessier.

Nos équipes travaillent excessivement fort depuis le début de la pandémie afin d'offrir aux citoyens l'occasion de se divertir et de bouger malgré le contexte actuel. Tout au long de l'hiver, la population pourra sortir jouer dehors, pratiquer une activité intérieure ou encore s'adonner à une activité culturelle , a indiqué dans un communiqué Martin Lajeunesse, président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire.

3,2 M$ pour la culture

Par ailleurs, la Ville de Gatineau a annoncé avoir renouvelé le plan d'action de ses politiques culturelles et du patrimoine pour la période de 2021 à 2023 avec un investissement de 3 266 406 $. Cette annonce survient alors que le conseil municipal de la Ville de Gatineau a adopté son budget mardi pour l’année 2021 , qui comprend une hausse des taxes municipales de 2,1 %.

Le plan d'action va soutenir, entre autres, le développement culturel, les organismes culturels et patrimoniaux, l'animation dans les bibliothèques et les artistes locaux.

Le nouveau plan d'action guidera les choix et les décisions prises en matière de culture et de développement culturel au cours des prochaines années. Ainsi, Gatineau continuera d'investir dans la culture, l'histoire locale, le patrimoine et l'identité gatinoise , soutient la présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, Isabelle N. Miron par voie de communiqué.

Je suis fière de ce plan qui permettra de faire vivre la culture dans le quotidien des Gatinois , a conclu Mme Miron.

L'adoption du plan s'accompagne d'une demande de subvention de 1 214 822 $ au ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC).