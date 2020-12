La folie des patinoires s'empare des jardins manitobains

À La Broquerie, Roxane Dupuis a construit une patinoire pour ses enfants. Ça a pris un bon mois pour la construire, explique-t-elle. Il faut planifier les bouts, il ne suffit pas de laisser couler l’eau et attendre que ça gèle.

Les conditions météorologiques douces au Manitoba ont aussi probablement ralenti la fabrication de sa patinoire, alors que le sud de la province a eu des températures au-dessus de 0 degré Celsius depuis le mois d’octobre.

Elle est un peu raboteuse à certains endroits, mais je crois que si on demandait à mes garçons, ils diraient qu’elle est parfaite. Roxane Dupuis, habitante de La Broquerie

Bon pour la santé

On observe la construction de multiples patinoires dans les jardins à Winnipeg aussi. Les salles de sport, les arénas, les piscines et les aires de jeux en extérieur sont fermés depuis des semaines et les Manitobains sont incités à rester chez eux pour éviter la transmission de la COVID-19.

Les gens sont coincés avec aucune activité. Ils ont besoin de faire de l'exercice , analyse le propriétaire de My O.D.R, My Outdoor Rink (Ma patinoire extérieure), Ryan Starkell.

Ryan Starkell est le propriétaire de l'entreprise My O.D.R qui construit des patinoires de jardin à Winnipeg. Il a du mal à répondre à la demande. Photo : Radio-Canada / Karen Pauls

Je pense que c’est bon pour la santé mentale des gens , ajoute Ryan Starkell.

Ça contribue beaucoup à [la santé physique de mes enfants], abonde Roxane Dupuis. Ils sortent ainsi matin, midi et soir. On a plus de difficultés à les faire rentrer dans la maison pour faire les travaux d’école que les faire sortir dehors pour faire leur exercice physique!

Trop de demandes

Quand Ryan Starkell a lancé son entreprise en septembre, il pensait que ce serait un bon moyen de gagner un peu plus d’argent pour acheter des cadeaux de Noël à ses cinq enfants.

Il pensait construire une dizaine de patinoires pour des amis et des membres de sa famille. La demande a plutôt explosé et il a dû embaucher des employés pour l’aider à construire des patinoires. Il a même commencé à offrir une trousse pour permettre aux gens de construire leur patinoire eux-mêmes. Malgré tout, il a du mal à répondre à la demande.

Tout le monde veut sa patinoire construite maintenant. Il y a beaucoup plus de demandes que ce à quoi je m’attendais. J’essaie d’en faire le plus possible. Je ne dors pas beaucoup afin d’en faire le maximum , dit Ryan Starkell.

Une tendance partout en Amérique du Nord

Le Manitoba n’est pas le seul endroit où les patinoires dans les jardins sont à la mode.

NiceRink est une entreprise familiale américaine qui vend des trousses permettant aux gens de construire eux-mêmes leur patinoire. La compagnie ne parvient pas à répondre à la demande assez rapidement.

Jim Stoller (à droite) aide son fils, Tyler, à construire une patinoire dans un jardin au Wisconsin. Photo : Soumise par Jim Stoller

La demande est très grande et tout le monde est épuisé car on court constamment. On travaille les nuits et les week-ends pour essayer de compléter la construction le plus rapidement possible pour nos clients. Parfois, les crises créent des occasions , dit le propriétaire, Jim Stoller, qui habite à Genoa City, dans l'État du Wisconsin.

Ça vaut le coup pour les parents, je pense, de faire une patinoire, indique Roxane Dupuis. Peu importe la grandeur, je sais que mon garçon est content de simplement sortir frapper une rondelle. Ça ne coûte pas beaucoup d’argent, seulement un peu de temps si vous avez de la patience.

Selon des informations de Geneviève Murchison et CBC