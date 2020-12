Plusieurs manifestations d'enseignants en Outaouais mercredi

Le Syndicat de l'enseignement de l’Outaouais ( SEOSyndicat de l'enseignement de l'Outaouais ) réclame une bonification du salaire de ses membres et la reconnaissance de leur expertise.

Les enseignants vont manifester entre autres, devant le bureau de circonscription du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, à l’intersection montée Paiement et la Vérendrye, à l’intersection des Allumettières et Saint-Joseph et sur le pont Portage.

Des rassemblements sont aussi prévus mercredi à l’école secondaire Grande-Rivière, vendredi, à la polyvalente Nicolas-Gatineau et lundi au Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées.

C'est un cri du cœur avant Noël qu'on veut lancer et plus particulièrement aux centres de services scolaire de la région , soutient Suzanne Tremblay, présidente du SEOSyndicat de l'enseignement de l'Outaouais .

Suzanne Tremblay est la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Ce qu'on souhaite c'est qu'ils mandatent leurs représentants à la table des négociations en vue d'un règlement, qui démontre du respect et de la bienveillance à l'égard du personnel enseignant.

Selon Mme Tremblay, les négociations achoppent.