Une bonne partie des bâtiments sur le site de l’ancienne usine Difco seront détruits

Lorsque la Dominion Textile a agrandi ses installations, ils l’ont fait en comblant les espaces entre les bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont là qui ont été ajoutés au fil des années pour réunir les anciens bâtiments. Ça complexifie la récupération. On doit en enlever pour mettre en valeur les bâtiments qu’on désire mettre en valeur, mais aussi les rendre fonctionnels et conformes , explique Sylvain Pomerleau de la firme ADSP Architecture qui travaille pour le propriétaire Gestion Anahid.

Comme l’explique l’architecte, la configuration actuelle pourrait permettre un usage industriel du site. Si on veut lui attribuer un changement d’usage, on n’arrive pas à faire une conformité dans les installations qui sont là avec l’ensemble des pieds carrés qui sont sur le site , ajoute-t-il.

Certains bâtiments se trouvant proches de la rivière ont commencé à être démolis. On a déjà réussi à dégager une partie du bâtiment 3 qui date des alentours de 1896 , souligne-t-il. Leur objectif étant de mettre en valeur la vue et l’accès à la rivière. On aimerait aménager une place qui soit à la fois privée et publique et y intégrer la piste cyclable pour que les gens puissent à nouveau avoir accès à la rivière.

Selon l’architecte, il resterait beaucoup de travail à faire.

Les bâtiments 2 et 2A, face à la rivière, ont déjà été démolis. Les bâtiments 4, 5, 6, 7, 7A et 9 devront l'être dans le futur. Photo : Courtoisie

Pour le moment, le ou les usages qui seront faits du bâtiment ne sont pas encore connus. Il pourrait s’agir autant de bâtiments locatifs ou commerciaux. Patrick-Léo Dupont, l’un de ses représentants qui était présent lors de la séance d’information virtuelle, mardi, a toutefois assuré que l’intention première du propriétaire était de mettre en valeur ce site .

Il faut prendre le temps de franchir toutes les étapes qui vont nous permettre de bien définir le projet. On veut le faire le plus rapidement possible. [...] Il y a déjà des sommes d’argent importantes qui sont investies. On parle de plus d’un million de dollars pour les travaux de démolition. On parle de plusieurs millions de dollars qui sont investis , indique-t-il.

Un rapport de démolition contre-vérifié par la Ville de Magog

Du côté de la Ville de Magog, la mairesse, Vicki-May Hamm fait savoir que la Ville a reçu à la mi-novembre un rapport d’architectes et d’ingénieurs qui faisait état de la vétusté du bâtiment actuel qui forme l’ancienne usine. Le rapport était accompagné d’une demande de démolition partielle de certains bâtiments. Mme Hamm assure que le rapport a été contre vérifié et que des experts de la Ville sont également allés sur place. Ce dossier a par la suite été jugé conforme.

Dans le cas où un bâtiment a perdu la moitié de sa valeur physique, dans ce cas-ci [à cause de] la vétusté, les demandes de démolition sont soumises à des règles différentes , a-t-elle expliqué lors de la séance d’information. Mme Hamm dit être tout à fait consciente de l’inquiétude que peut engendrer ces démolitions.

À la Ville de Magog, il a toujours été clair que si on voulait remettre en valeur une partie intéressante et importante des bâtiments, il fallait faire une démolition. Vicki-May Hamm, mairesse de Magog

Quand on additionne l’ensemble du complexe de la Dominion Textile et pas seulement de la Difco, on parle de 1,5 millions de pieds carrés. C’est clair qu’il est impossible de trouver une vocation pour autant de pieds carrés et surtout, ce n’est pas intéressant. Il y a plusieurs parties de ces bâtiments qui ne sont pas du tout intéressants. Ce qu’on souhaite, c’est de redonner une allure à ce site , ajoute la mairesse.

Au micro de l’émission Vivement le retour, mardi, la mairesse de Magog a fait savoir qu’une consultation se tiendra dans le futur concernant la ou les vocations futures du site. Il y a un certain nombre d’usages qui sont permis. On va vouloir consulter les citoyens pour savoir ce qu’ils verraient comme autres usages dans ce complexe pour modifier le règlement de zonage là dessus , précise-t-elle.

D’ailleurs, selon Mme Hamm, cela fait des années que la Ville consacre du temps et de l’argent pour tenter de trouver une nouvelle vocation à ce complexe. Elle espère que le projet pourrait se concrétiser d’ici la fin de son mandat.

Des citoyens inquiets

Lors de la séance d’information, des citoyens n’ont pas hésité à faire savoir leurs inquiétudes concernant l’avenir de ce site patrimonial. C’est le cas de la citoyenne Louise Gagné, membre du Collectif du Quartier-des-Tisserands. Elle regrette que les informations qui ont été données mardi étaient minimales .

Il y a des bâtiments qui méritent d’être démolis. Mais parmi les 26 bâtiments, il y en a qui sont patrimoniaux. Ils ont été construits dès le tout début , explique-t-elle.