Des commerçants de Lac-Mégantic se dénudent pour favoriser l’achat local

La campagne Pour qu’on ne finisse pas tous à poil, Achetons Local! veut inciter les Méganticois à aller visiter leurs marchands locaux pour leurs achats des Fêtes. Pour se faire, des commerçants ont accepté de se faire photographier dans leur plus simple appareil.

Sur les photos de cette campagne, leur intimité est toutefois recouverte par des articles qu’ils proposent dans leurs commerces. Les fleuristes de la boutique Les merveilles d'Anabelle se sont prêtées au jeu. On peut les voir tenir de gros pots de fleurs à bout de bras.

Claude Grenier, propriétaire de la boutique Numéra, est quant à lui photographié dans son plus simple appareil, assis sur un tabouret, un appareil photo au cou. Il est d’ailleurs l’instigateur de cette campagne lancée par le Guide par icitte.

L’idée vient d’une collègue photographe en France. Une commerçante a elle aussi vu une photo [cette campagne] et me l’a envoyée en privé et elle m’a dit : Claude, si t’es prêt à le faire, j’embarque aussi , explique-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Le photographe décide alors de se lancer. C’était intimidant, mais on l’a fait avec beaucoup de respect. On a tellement ri. On a tellement eu de plaisir à le faire , lance-t-il.

M. Grenier était accompagné de son assistante qui mettait ses sujets à l’aise en les cachant avec un drap pour qu’ils puissent se déshabiller. Elle plaçait également les objets adéquatement pour cacher l’intimité des commerçants pris en photo.

Une douzaine de commerçants méganticois ont décidé de se prêter au jeu. Les différentes photos sont disponibles sur les médias sociaux.