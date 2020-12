Un investissement de 4 M$ chez RSI Environnement à Saint-Ambroise

La somme permettra de rassembler les différentes initiatives de l'entreprise de Saint-Ambroise.

Grâce à ce projet, la production de terreau en vrac sera augmentée et encore plus de matières décontaminées pourront être valorisées. Des bassins qui recueillent l'eau contaminée sont actuellement en construction.

Par ailleurs, l’écocentre de l'entreprise spécialisée dans la décontamination et le traitement de sols contaminés sera relocalisé et verra sa capacité augmenter.

Le président et directeur général de RSI Environnement, Jean-François Landry, a vanté l'apport écologique et économique de son entreprise. On prend un passif environnemental que sont les sols contaminés, ensuite on les décontamine et on les réutilise. Mais avec des projets comme ça, on va pouvoir optimiser un peu plus la valeur autant économique qu'environnementale de ces sols décontaminés. On leur donne une deuxième vie carrément , a-t-il affirmé.

Selon des informations d'Annie-Claude Brisson