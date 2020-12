COVID-19 : Québec cherche des renforts pour les CPE

Après avoir lancé les plateformes « Je contribue » pour recruter des travailleurs de la santé et « Répondez présent » pour trouver du personnel en éducation, au tour des services de garde à lancer une offensive de recrutement.

Radio-Canada a appris que Québec cherche à pourvoir 1300 postes d'éducatrices, de cuisiniers et de préposés à la désinfection, via un appel qui sera lancé mercredi sur le site web Jetravaille!

Avec la désinfection des locaux et des jouets, l'accueil particulier des enfants, et les groupes-bulles, les besoins de main-d’œuvre sont criants. Le problème existe depuis longtemps, mais la pandémie l'a aggravé, affirme Geneviève Bélisle, de l'Association des centres de la petite enfance ( AQCPEAssociation des centres de la petite enfance ).

Trouver des remplaçants ou des employés supplémentaires pour effectuer les tâches est encore plus complexe depuis le mois de mars. Avec le respect de la bulle, on a moins d'agilité pour reconfigurer les groupes d'enfants quand il manque une éducatrice. Et puisqu'il faut avoir des groupes stables, ça crée une grande pression.

Des besoins dans toutes les régions du Québec

Il y a un mois, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a lancé un appel à l'ensemble des services de garde pour obtenir le portrait de la situation. Dans les différentes régions du Québec, il manque au moins 1118 éducatrices, 40 cuisiniers et 28 personnes pour le nettoyage et la désinfection. Si le réseau manifeste d'autres besoins, le gouvernement se dit prêt à afficher davantage de postes.

Au CPE Picassou, à Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord, les éducatrices devaient nettoyer les jouets et les draps des enfants environ une fois par semaine avant la pandémie. Depuis la première vague du virus, les lavages sont tellement fréquents qu'un employé y a été affecté à temps plein, explique la directrice Nadia Ziat.

Avant, c'était des éducatrices qui devaient, dans leurs tâches connexes, assurer la désinfection, mais là, avec la pandémie, c'était devenu très lourd pour les éducatrices. Il a fallu engager quelqu'un. Nadia Ziat, la directrice du CPE Picassou

Mme Ziat affirme qu'elle doit tricoter l'horaire de son personnel pour être en mesure d'assurer le service aux parents, dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Quand elle a vu que Québec tentait de recruter massivement des employés pour les réseaux de la santé et de l'éducation, elle s'est dit : C'est certain que les services de garde auraient vraiment besoin d'une bonne campagne de publicité et de promotion pour que le monde vienne travailler, parce que je vous dis que la situation est critique! La pandémie est venue ajouter un degré de difficulté.

Quand on regarde les besoins au niveau des remplaçantes, on parle de quelques milliers de personnes. C'est un enjeu critique , ajoute Mme Bélisle.

Certains CPE ont même dû demander aux parents des enfants de recruter dans leur entourage pour combler les besoins.

Un problème à long terme

Pour que les CPE puissent traverser ces mois difficiles et assurer des services adéquats, le gouvernement accepte présentement qu'une seule éducatrice sur trois ait complété la formation en service de garde.

Québec a dû changer les règles en raison des départs d'employés à la santé plus fragile, des congés de maladie, et des démissions liées à une charge de travail plus grande. Normalement, le ratio d'éducatrices qualifiées est de 2 sur 3 dans les services de garde.

Si Québec veut garder le personnel après la pandémie, il devra trouver une façon d'améliorer le sort des éducatrices, plaide l' AQCPEAssociation des centres de la petite enfance . Selon elle, la pandémie a mis en lumière les conditions de travail difficiles et les salaires peu attractifs.

C'est sûr que la charge de travail a augmenté, mais je pense que c'est un problème qui existait déjà et qui s'est exacerbé avec la pandémie. Avant la pandémie, on discutait déjà de tout ça avec le ministère de la Famille , déplore Geneviève Belisle.

Il ne fait aucun doute que les salaires non concurrentiels n'encouragent pas les gens à travailler dans les services de garde, ajoute Nadia Ziat.

Ça fait longtemps qu'on ne cherche plus d'éducatrices qualifiées pour venir travailler en services de garde. C'est rendu impossible à trouver. Ça n'existe plus sur le marché! Nous, ça fait des années qu'on prend des personnes qui veulent bien venir travailler chez nous. On s'occupe de les former nous-mêmes.

Des discussions se poursuivent avec les partenaires du réseau des services de garde pour la présentation d'un futur plan de main-d’œuvre. L'appel lancé via la plateforme Jetravaille! vise à combler des besoins urgents. Le gouvernement compte annoncer bientôt d'autres mesures pour régler les problèmes à long terme.