La Georgie, au centre de la bataille pour le contrôle du Sénat américain

Mes amis, partout au pays et dans le monde, on me dit que les projecteurs sont rivés sur la Georgie. Nous le savons bien et c’est pour ça que nous faisons tout ce travail , lance Kirsten Moore, une militante progressiste qui vit dans une banlieue cossue au nord d’Atlanta.

Avec un groupe de femmes de son quartier, elle multiplie les sorties à faire du porte-à-porte.

L’objectif : s’assurer que les démocrates Jon Ossof et Raphael Warnock, un révérend de l’ancienne église de Martin Luther King, ravissent leurs sièges aux républicains.

Les activités de porte-à-porte se multiplient en Georgie à l'approche de l'élection de janvier. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Le but de ces bénévoles est de reproduire le scénario de l’élection présidentielle. Dans leur banlieue, où Donald Trump l’avait emporté en 2016, les électeurs ont appuyé Joe Biden avec plus de dix points d’avance cette année.

Avant, on ne parlait jamais de politique, puisqu’on supposait que tout le monde dans le quartier était républicain , raconte Katy, une Américaine d’origine canadienne qui s’investit pour la première fois dans une campagne électorale.

Ces femmes expliquent que leur engagement n’est que l’un des facteurs sous-jacents à la victoire surprise de Joe Biden en Georgie le mois dernier. La mobilisation d’Américains d’origine asiatique et d’électeurs afro-américains a également été cruciale.

Le candidat démocrate Raphael Warnock, lors d'un point de presse près d'Atlanta. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Nous sommes excités , lance Alexis Harris, une jeune Afro-Américaine, qui rappelle que des gains permettraient aux démocrates de contrôler le Sénat, et donc au président désigné Joe Biden de réaliser certaines de ses promesses, notamment en santé.

Les démocrates espèrent que ce message sera suffisant pour motiver la base dans cet État qui a longtemps été un bastion républicain. D’autant plus que la performance de Joe Biden en novembre n’a pas permis aux candidats démocrates d'obtenir une victoire qui aurait permis d’éviter un second tour.

La tâche s’annonce donc importante, d'autant que, compte tenu des forces en présence à Washington, les démocrates doivent absolument remporter les deux sièges de Georgie pour obtenir le contrôle du Sénat, ce qui n’est pas le cas des républicains.

Des républicains qui affrontent des républicains

Des partisans du président Trump venus manifester devant la législature de Georgie. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

De son côté, le camp républicain doit composer avec des divisions internes qui ont été exposées au grand jour depuis l’élection.

Au cours des dernières semaines, le président Trump s’en est pris à plusieurs reprises au gouverneur républicain de Georgie, Brian Kemp, parce que, après recomptages et vérifications, il a authentifié la victoire de Joe Biden dans son État.

Dimanche, devant la législature à Atlanta, quelques dizaines de partisans du président, désenchantés par le système électoral, ont réclamé le renvoi du gouverneur qui a pourtant déjà été un allié du président.

Certains de ces militants, comme Daniel, reprochent aussi aux sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler de ne pas avoir suffisamment défendu Donald Trump au cours des dernières semaines. Dimanche soir lors d’un débat, la sénatrice Loeffler a pourtant refusé à plusieurs reprises d’admettre la victoire de Joe Biden en Georgie.

Je ne voterai peut-être pour aucun des deux, question de marquer le coup. Ils ne sont pas autant de notre côté qu’ils le prétendent. Daniel, un partisan du président Trump

Certains participants à la manifestation de dimanche à Atlanta ont appelé au renvoi du gouverneur républicain de Georgie. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

D’autres partisans du président, bien que très critiques des élites du parti dans leur État, admettent l’importance de se mobiliser en vue des élections sénatoriales.

Il y a trop de risques pour notre pays si nous sombrons dans le socialisme , soutient Phil, faisant écho à des critiques que répètent les candidats républicains à propos de leurs adversaires démocrates.

Le camp républicain espère ainsi que le spectre d’un contrôle démocrate de la Maison-Blanche et du Congrès l'emportera sur les querelles internes et les doutes que jette le président sur le système électoral de Georgie.

Puis, comme les démocrates, les républicains affrontent un autre défi au cours du prochain mois : la fatigue créée par une saison électorale qui s’éternise.

À Atlanta, cette affiche encourage les électeurs à voter une fois de plus. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Roy, un bénévole démocrate qui s’est installé devant un magasin à grande surface de la banlieue d'Atlanta, admet rencontrer de nombreux électeurs qui ne sont pas au courant qu’une élection cruciale, qui sera suivie par l’ensemble de la classe politique américaine, approche à grands pas.