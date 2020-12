Lafortune en papier, l’hommage de Tanya Lapointe au virtuose Claude Lafortune

Je pense que c’était un grand artiste et qu’on ne l’a pas reconnu comme tel, a expliqué Tanya Lapointe, en entrevue avec Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin.

Il a eu une reconnaissance de son vivant, mais on découvre peut-être trop tard l’ampleur de son œuvre, a-t-elle ajouté. Il a vraiment créé un art unique, personne d’autre que lui n’a fait de l’art en papier comme il le faisait.

Avec ses émissions de télévision L'Évangile en papier, La Bible en papier et Parcelles de soleil, Claude Lafortune a laissé son empreinte sur des générations d’enfants, dont Tanya Lapointe, qui, quand elle était enfant, était fascinée par ses personnages et décors entièrement réalisés grâce à du papier, des ciseaux et de la colle.

C’est quelqu’un qui a marqué mon parcours, qui a frappé mon imaginaire et qui a sollicité ma créativité, parce que, chez moi, j’essayais de reproduire certaines créations, sans succès évidemment , a-t-elle raconté.

Deux ans de tournage

Pour réaliser Lafortune en papier, Tanya Lapointe a suivi Claude Lafortune pendant deux ans en parallèle de son travail de productrice du film de Dune, tourné en Hongrie par son conjoint Denis Villeneuve. [Au départ], je n’imaginais pas que j’allais filmer les deux dernières années de sa vie, a-t-elle dit. Pendant ces années, j’ai plus vu Claude que ma propre famille.

À la mort de Claude Lafortune le 19 avril dernier, elle a donc perdu un ami qui était également comme un grand-père pour elle.

Ça a été une grande tristesse. [­­…] En même temps, je me sentais très reconnaissante d’avoir eu accès à lui pendant ce temps-là. J’avais la responsabilité de raconter l’histoire de Claude [...] et de faire rayonner son œuvre. Tanya Lapointe, réalisatrice

Claude Lafortune, un homme bon

Au-delà du génie de Claude Lafortune, Tanya Lapointe a aussi voulu rendre hommage à la bonté de cet homme ouvert aux autres, qui célébrait déjà la différence il y a 30 ans. « Dans Parcelles de soleil, il accueillait des jeunes de toutes origines, qui vivaient avec différents handicaps, maladies… Que tu sois avec Claude en studio ou que tu le vois à la télévision, tu te sentais accueilli et vu. »

Je voulais qu’on finisse ce film en reconnaissant ce que Claude était, mais en repartant aussi avec sa bonté dans le cœur.

Comment exprimer la gentillesse de Claude Lafortune à l’écran? Ce qui est formidable est que je me suis rendu compte que la bonté s’exprime à travers ses personnages en papier. Tanya Lapointe a donc décidé de mettre l’artiste de l’avant le plus possible afin de le laisser se raconter.

J’ai beaucoup pleuré en faisant ce film, car il y avait des moments qui étaient tellement beaux. [...] Claude a autant touché les gens parce qu’il a vécu son rêve, il a cru en sa passion, en quelque chose qui n’existait nulle part d’autre. Tanya Lapointe, réalisatrice

Continuer à raconter des histoires

Avec Lafortune en papier, Tanya Lapointe signe son premier film. La reverra-t-on passer derrière la caméra? J’ai eu la piqûre et j’ai aimé la liberté d’explorer un sujet à fond sans limites de temps.