Pornhub annonce des changements importants à sa plateforme

Le site pornographique le plus populaire au monde s'engage à adopter des pratiques plus sévères pour garder un meilleur contrôle sur le contenu généré par ses utilisateurs.

Dans l'eau chaude depuis une semaine, les dirigeants de Pornhub ont annoncé mardi dans un article de blogue une série de mesures qui seront prises pour contrer l'exploitation sexuelle des mineures et la vengeance pornographique.

Dorénavant, seuls les usagers dont l'identité aura été vérifiée pourront téléverser des vidéos. De plus, il sera impossible pour les utilisateurs de télécharger des vidéos; seule la lecture en continu sera permise. Et la modération sera améliorée, promet-on.

Pornhub est géré par Mindgeek, le géant mondial de la pornographie en ligne. L'entreprise, basée à Montréal, s'est retrouvée sous le feu des projecteurs après la publication d'un article dans le New York Times révélant que des vidéos de pornographie juvénile et de vengeance pornographique étaient hébergées sur le site.

Depuis, le PLQ a demandé à Québec et Ottawa de sévir contre ses dirigeants. Les groupes Visa et Mastercard ont également annoncé qu'ils mèneraient des vérifications afin de faire la lumière sur les allégations du célèbre quotidien new-yorkais. Ils pourraient imiter PayPal, qui a cessé l'an dernier de traiter les paiements à Pornhub.

Des millions et des millions de vidéos

Dans l'article de blogue publié mardi, les dirigeants du site web précisent qu'un système de vérifications des usagers pouvant téléverser des vidéos sera développé en 2021.

En attendant, seuls leurs partenaires de longue date, comme les sociétés de production pornographique, auront la possibilité de partager leur contenu.

Le volume de matériel du site web demeure toutefois énorme : 6,8 millions de nouvelles vidéos ont été téléchargées en 2019. Pornhub affirme avoir enregistré plus de 42 milliards de visites sur son site web cette année-là, une moyenne de 115 millions par jour.

Ottawa promet de légiférer

Il est encourageant de constater que les plateformes en ligne prennent des mesures pour s'attaquer à ces problèmes , a réagi mardi soir le ministre canadien du Patrimoine, Steven Guilbeault.

Nous restons [toutefois] convaincus qu'une approche plus globale et des réglementations à grande échelle pour les différentes plateformes sont nécessaires pour s’assurer que les victimes se sentent suffisamment en sécurité pour s'exprimer, que les plateformes soient surveillées et que ceux qui commettent des infractions soient punis , a-t-il ajouté dans une déclaration transmise par courriel à Radio-Canada.

Cette approche passera par le dépôt d'un projet de loi au début de 2021, ont assuré de concert le premier ministre Justin Trudeau, le ministre de la Justice David Lametti et M. Guilbeault, mardi, à Ottawa.

Nous travaillons actuellement et activement sur des mesures pour une nouvelle réglementation pour obliger les plateformes en ligne de retirer tout contenu illégal, que ce soit l'exploitation illégale d'enfants, la pornographie juvénile ou les propos aînés , a déclaré M. Trudeau lors de la période des questions aux Communes.

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a déclaré pour sa part qu'il avait contacté la GRC pour que cette dernière offre son aide au Québec et à Montréal dans le dossier Pornhub.

Avec les informations de Christian Noël, de l'Associated Press et de La Presse canadienne