Un nouveau programme pour jumeler aînés et immigrants francophones

La Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO) recrutera bientôt des bénévoles qui aideront à accueillir les nouveaux arrivants et à les intégrer à leur nouvelle communauté.

Le programme se basera sur le principe des bons voisins , explique le directeur général de la FARFOFédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario , Gilles Fontaine, par exemple en partageant des repas ou en faisant des activités sociales.

Quand on arrive dans une nouvelle communauté, on a besoin d’un contact humain, pour se sentir chez nous, et puis c’est un peu ça le concept de bons voisins. Gilles Fontaine, directeur général de la FARFO

La plupart des aînés connaissent bien leur communauté et les services , ajoute-t-il, en notant qu’ils ont aussi en général plus de temps à consacrer au bénévolat.

Gilles Fontaine, directeur général de la FARFO (au centre), en compagnie de Raymond Legault, trésorier, et de Denise Lemire, ancienne directrice générale (archives). Photo : Photo offerte par la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario

Une base de données sera créée pour faciliter le jumelage, qui se fera entre autres selon les intérêts et préférences des aînés et des nouveaux arrivants.

M. Fontaine souligne que le programme n’est pas exclusivement réservé aux aînés et retraités, qui pourraient par exemple faire participer leur famille aux activités.

De la formation sera offerte aux bénévoles qui s’inscriront au programme.

Le programme sera piloté par Yaye Peukassa, qui a de l'expérience dans les dossiers touchant l'immigration. Photo : Yaye Peukassa

Les personnes intéressées pourront s’inscrire sur le site de la FARFOFédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario à partir du mois de janvier.

Ce programme, financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, commencera de façon virtuelle, pandémie oblige.

Gilles Fontaine a bon espoir que l’évolution de la situation sanitaire, au cours des prochains mois, permettra les rencontres en personne.

Une ressource de plus

Le directeur général de la FARFOFédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario croit que le nouveau programme viendra combler un besoin. Les nouveaux arrivants ont accès à une programmation scolaire ou des appuis pour la formation, mais nous ce qu’on fait, c’est vraiment le contact social.

Brigitte Duguay Langlais, coordonnatrice du Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario, abonde dans le même sens. L'objectif premier à mon point de vue c'est de briser l'isolement.

Les immigrants viennent au Canada pour un travail, les immigrants économiques représentent 85 % des immigrants. Mais un travail, ça ne comble pas tous les besoins , explique-t-elle.

Ça fait qu’ils vivent de l’isolement et un manque d’intégration à la communauté d’accueil, puis rejoindre une communauté d’aînés [peut combler ces besoins]. Brigitte Duguay Langlais, coordonnatrice du Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario

L’initiative de la FARFOFédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario est aussi bien accueillie par les autres réseaux de soutien à l’immigration francophone de l’Ontario.

Lorsque nous avons une nouvelle ressource qui vient s’ajouter, on ne peut qu’applaudir , affirme d’entrée de jeu Alain Dobi, directeur du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario, qui note d’ailleurs qu’il y a de plus en plus d’aînés parmi les immigrants.

Alain Dobi est le directeur du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest. Photo : Avec l'autorisation d'Alain Dobi

Le fait d’avoir un partenariat avec les aînés francophones, je pense que c’est une excellente occasion. Alain Dobi, directeur du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario

De son côté, Thomas Mercier, le coordonnateur du Réseau du Nord, rappelle que la communauté francophone du Nord de l’Ontario est vieillissante et que les aînés sont souvent isolés, tout comme les immigrants.

Il souhaite que les petits clubs d’aînés en région participent au programme. J’ai bien aimé l’ouverture de la FARFOFédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario à travailler avec leurs agences, avec chaque club des aînés, ils ont déjà des bénévoles.

Avec les informations d'Alice Zanetta