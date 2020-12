Des riverains s’engagent à protéger le lac Opasatica de l’activité humaine

La Ville de Rouyn Noranda et l’Association des riverains du lac Opasatica ont signé une entente morale du plan directeur de l’eau (PDE). Il s’agit d’un plan qui vise à protéger les lacs de la région. Cela fait environ trois ans que l'Association des riverains du lac Opasatica est montée au créneau afin de protéger son lac.

Lors de la signature de l’entente, toutes les parties se sont accordées à dire qu’ il y a du travail à faire, puisque le danger encouru par le lac Opasatica est d'origine humaine.

Oui, c’est l'activité humaine qui génère les problématiques, explique la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire. Quand on parle des eaux usées, quand on parle des plaisanciers qui se déplacent d’un point d’eau à un autre et qui n’ont pas lavé leurs embarcations. Ils vont emmener d’autres espèces envahissantes dans un lac voisin , ajoute-t-elle.

Chaque geste compte

Mme Dallaire pense également aux détergents qui finissent bien trop souvent dans les points d'eau. Pour elle, il est donc très important de sensibiliser le public sur chaque geste à ce niveau-là . Des gestes, aussi anodins soient-ils, qui comptent.

Pour le président de l'association des riverains du lac Opasatica, Daniel Adam, la partie est loin d’être gagnée. Ce qu’on a vu, c’est une augmentation du taux en phosphore dans l’eau du lac. Là on voit que depuis plusieurs années ça augmente. Cette année, c’est vraiment le taux le plus haut qu’on a relevé , souligne-t-il.

Daniel Adam, président de l'Association des riverains du lac Opasatica Photo : Radio-Canada / Désiré Kafunda

Ce sont les hommes à travers l’usage plus ou moins efficace de leurs fosses septiques qui provoquent cette augmentation en phosphore néfaste pour le lac. L’engrais que nous mettons également dans nos plantes et nos pelouses finit par s’en aller dans les cours d'eau , renchérit M. Adam.

Le phosphore est directement relié à l'activité humaine. Daniel Adam, président de l'Association des riverains du lac Opasatica

À cela s'ajoute le problème du respect de la législation en vigueur. Même s'il y a une réglementation, c'est difficile de la faire appliquer , révèle M. Adam. Il mise, lui aussi, sur une énorme sensibilisation des riverains du lac. Celle-ci, il l'espère, sera rendue possible par le PDE.

Ce sont en tout 33 actions qui vont permettre d'informer le public. Elles s’articulent autour de plusieurs thématiques liées à la protection de l'environnement. C’est depuis 2009 que la ville de Rouyn-Noranda administre ce programme de protection des lacs. Le lac Opasatica longe la frontière de l'Ontario.