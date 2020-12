Le CPE à Saint-Nazaire ouvrira la semaine prochaine

Il s'agit de la deuxième installation du CPE Les Picassos de l’île, situé à Alma.

Le nouvel établissement prouve, selon la coordonnatrice du projet, Diane Duperré, et le maire, Jules Bouchard, à quel point la municipalité est en plein développement. Pour la clientèle 0-5 ans, ça s'est avéré que c'est à Saint-Nazaire qu'il y avait eu la plus grande progression. Le choix a été facile à faire , a d'abord révélé Mme Duperré. Pour le printemps, on va avoir une quinzaine de nouveaux terrains à vendre. Je pense que le quartier se remplit bien , a poursuivi le maire.

La directrice générale du CPE, Cynthia Paquet, et la coordonnatrice du projet, Diane Duperré, ont hâte d’accueillir les petits. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

L'emplacement géographique n'a d'ailleurs pas été laissé au hasard : près de l'école primaire et de la résidence pour personnes âgées. Avec un champ et une forêt à proximité, ainsi qu'un rocher laissé derrière dans la cour, les concepteurs ont voulu créer un environnement en nature pour favoriser les apprentissages. Si on peut, on va aussi aménager un endroit pour que les jeunes dorment dehors , a poursuivi Mme Duperré.

Deux places pour les enfants de travailleurs étrangers

La municipalité est devenue terre d’accueil pour des travailleurs étrangers, ce qui a motivé le conseil d’administration du CPE à leur réserver deux places qui seront éventuellement occupées. Selon Diane Duperré, ceci a été fait pour favoriser l'intégration de ces enfants au niveau de la communauté et de leur famille et pour l'apprentissage de la langue française puis également pour les enfants du CPE pour découvrir de nouvelles cultures.

Une nouvelle garderie ouvrira bientôt ses portes à Saint-Nazaire. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

En attendant que leur femme et leurs enfants viennent les rejoindre, les cinq travailleurs mexicains chez Proco ont déjà tissé un beau lien avec les Jeannois.

Ils sont vraiment intégrés et ils ont un cercle d'amis ici, a commencé par raconter le maire Bouchard. Ce qui me touche vraiment, c'est de voir qu'ils ont un cercle d'amis à Saint-Nazaire. Ils commencent à parler français et on parle un peu espagnol, ça se regroupe bien. Les Mexicains se promènent dans les rues et les gens les saluent. Il s'est créé un lien. C'est avec Proco qu'on a créé ça. Ils étaient censés être plus, mais la COVID nous a retardés au mois de mars. Il y en a cinq présentement, mais il y en a d'autres qui sont qualifiés pour venir se joindre à l'équipe Proco.

Des cours d'espagnol offerts aux citoyens, ont connu une superbe popularité au printemps dernier. Il n'est pas exclu que la municipalité renouvelle l'expérience, une fois la pandémie derrière nous.

D'après un reportage de Laurie Gobeil