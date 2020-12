Pénurie d'infirmières : Vitalité assure être en mesure de gérer les éclosions

Trois personnes sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick en raison de la COVID-19 et 82 personnes sont malades dans la province, mardi.

Malgré ce bilan enviable, le syndicat des infirmières croient que le système de santé ne pourrait pas supporter une augmentation des cas en raison de la fatigue des travailleurs de la santé et de la pénurie de personnel.

Les infirmières sont déjà au bout du rouleau, affirmait lundi la vice-présidente du syndicat des infermières du Nouveau-Brunswick, Maria Richard.

À lire aussi : Des infirmières supplient les Néo-Brunswickois de limiter les rassemblements à Noël

Dans le Réseau de santé Vitalité, les infirmières ont effectué plus de 150 000 heures supplémentaires en 2019-2020, selon le syndicat.

Maria Richard fait une mise en garde : déjà 5 % de ses membres sont en arrêt de travail pour des raisons médicales.

Maria Richard, vice-présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB) en entrevue au Téléjournal Acadie, le lundi 7 décembre. Photo : Radio-Canada

La nouvelle pdgprésident-directeur général du réseau Vitalité, Dre France Desrosiers, dit être au courant du problème, mais veut surtout rassurer la population.

Vitalité est prêt à réagir à une éclosion COVID dans chacune des zones. On ne peut pas être précis sur les capacités parce que chaque éclosion a un caractère particulier donc ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais même à regarder dans le passé les éclosions auxquelles on a fait face on a été capable d'assurer la sécurité et les bons soins à nos patients. Et même à maitriser les éclosions dans chacune de nos zones , dit-elle.

La Dre France Desrosiers est pdg du Réseau de santé Vitalité Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Si les infirmières ont fait autant d'heures supplémentaires, c'est parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour répondre à la tâche, selon le syndicat.

Avec la pandémie de COVID-19, la situation est devenu encore plus critique. Des infirmières peuvent par exemple être appelées à faire du dépistage, mais elles ne sont pas toujours remplacées dans leur département.

Mes ressources humaines sont en train de comptabiliser les heures supplémentaires. Nous savons par contre qu'il y a un certain nombre significatif d'heures supplémentaires qui sont effectués considérant le nombre de positions vacantes actuellement dans le réseau , explique France Desrosiers.

Le syndicat tire tout de même la sonnette d'alarme et demande des solutions.

Le premier ministre de la province a indiqué cette année qu'il a l'intention de réformer le système de santé.

Avec des informations de Wildinette Paul