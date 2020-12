Hausse des taxes de 0,77 % à Shawinigan pour 2021

Pour une résidence unifamiliale moyenne de 146 800 $, le compte de taxes municipales s’élèvera à 2 741,90 $ pour 2021, soit 20,99 $ de plus qu’en 2020. Le compte de taxes moyen des Shawiniganais augmente donc de 0,77 %, malgré une diminution des taxes foncières de 0,61 %.

Le phénomène s’explique en partie par l’ajout d’un secteur de Lac-à-la-Tortue au réseau d'égouts. À cela s’ajoute le tarif relié au service de la dette pour l’eau potable à la suite de la mise à niveau des installations de Shawinigan.

Le maire Michel Angers assure que tous les efforts ont été faits pour réduire la pression financière sur les citoyens. Il cite en exemple les 3 millions $ octroyés par Québec à cause de la pandémie qui ont entièrement servi à faire en sorte que les taxes municipales n’augmentent pas, et ce, malgré une hausse des dépenses et une diminution des revenus reliés à la pandémie. Il promet que les efforts budgétaires seront maintenus au cours des prochaines années afin que les Shawiniganais ne voient pas leur compte de taxes augmenter de façon drastique.

Les résidents remarqueront également une diminution des frais reliés aux matières recyclables, après une augmentation en 2020. Celle-ci s’explique par un ajustement de la facturation de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie.

Hausse de 3,1 % des dépenses

Le conseil municipal de la ville de Shawinigan a déposé mardi son budget 2021. Les dépenses totalisent 101 312 000 $, soit 3,1 % de plus que l’année précédente. Chaque point de pourcentage équivaut à 1 million $ de dépenses, explique le maire Michel Angers.

Parmi les postes budgétaires en hausse, on compte le déneigement, le réseau d'égout, la Sûreté du Québec, le réseau de transports. Deux hausses de dépenses totalisant 1 million $ sont quant à elles non récurrentes, soit les élections municipales et les frais reliés au nouveau rôle foncier.

D’autres postes budgétaires sont en baisse, soit les frais reliés à l’Office du Tourisme et aux arénas et patinoires. Le maire souligne également une baisse marquée des intérêts sur la dette à long terme.

Certaines dépenses en hausse ne sont pas récurrentes. Photo : Radio-Canada / Ville de Shawinigan

2,2 M$ spécial COVID

Trois projets n’ont pu être réalisés en 2020, à cause de la pandémie ou encore à cause des soumissions jugées trop élevées. Ce sont la construction du chalet de service Beau-Rivage et l’aménagement de la piste multifonctionnelle Hubert-Biermans / Chahoon. La réfection de l’aréna Émile-Bédard a quant à elle été abandonnée à cause des prix trop élevés des soumissions.

Le conseil municipal a donc octroyé 2,2 millions $ spécial COVID pour réaliser le chalet de service Beau-Rivage et la piste multifonctionnelle en 2021. Une patinoire extérieure couverte et des jeux d’eau seront également installés aux abords de l’aréna Émile-Bédard.

Une autre patinoire extérieure couverte est prévue dans le secteur Shawinigan-Sud. Un projet entièrement financé par la Ville au coût de 454 500 $. Le maire estime que les conditions de glace extérieures rendues difficiles par les changements climatiques et la possibilité d’utiliser les installations toute l’année justifient ces investissements.

Cure de rajeunissement au parc Antoine-St-Onge

La piscine, le chalet et les espaces verts du parc Antoine-St-Onge seront rénovés. Ce projet coûtera 5,6 millions $, mais il sera financé à 66 % par des subventions. Il s’agit d’un projet qui tient particulièrement à coeur au maire Michel Angers à cause son emplacement près des quartiers populaires de Shawinigan. Il croit que les résidents de ces quartiers ont besoin d’une piscine et d’un espace pour se rafraîchir convenablement pendant les périodes de canicule. Michel Angers espère le début des travaux en 2021.