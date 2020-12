Coincée en dehors de la province, elle doit rembourser de l’aide sociale

En mars dernier, Sylvie Duguay s’est rendue au Nouveau-Brunswick chez son fils alors qu’elle était en situation de détresse psychologique. Elle était toutefois loin de se douter que son billet de train pour le retour serait annulé et que la circulation entre les provinces serait limitée.

Le gouvernement interdit aux personnes assistées sociales de quitter la province pour plus de sept jours consécutifs. Il lui réclame de rembourser par des versements mensuels l’aide sociale qu’elle a touchée pendant près de 3 mois alors qu’elle était coincée à l’extérieur du Québec.

Je n’ai rien fait de mal et je n’avais aucun pouvoir. Si j’avais pu revenir ici au Québec, je l’aurai fait. - Sylvie Duguay

Le 12 juin, l’aide aux revenus m’a appelée pour me demander si j’étais de retour. Je leur ai dit que non. Ils m’ont alors dit qu’ils allaient suspendre mon bien-être , explique-t-elle en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

L’anxiété de la femme de 62 ans augmente. Mon anxiété et mes crises de panique sont revenus. Je revenais ici au Québec, seule, quittant un endroit qui était sécuritaire, car à ce moment-là, il n’y avait aucun [cas] de COVID au Nouveau-Brunswick, [...] et surtout avec une dette , se remémore-t-elle.

À son retour dans la province au printemps, Sylvie Duguay prend alors contact avec l’organisme Action Plus de Sherbrooke. Épaulée, elle fait des démarches pour que sa dette soit annulée. Sans succès. Sa demande est refusée.

Pour eux, ils m’ont donné [cet argent injustement]. Mais l’injustice, c’est de le reprendre. Sylvie Duguay

Peu importe le montant qu’ils m’enlèvent, que ça soit seulement 10 $, ce sont 10 $ de moins qui vont être enlevés de mon épicerie. Ils m’ont parlé de 57 $ par mois. C’est une bonne partie de mon épicerie qui va partir , regrette-t-elle.

Radio-Canada Estrie a contacté le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, mardi, afin d’avoir une réaction. On a répondu que le ministre ne commentait pas de cas particulier.

Questionné à savoir si des assouplissements pouvaient être consentis en raison de la pandémie, le ministère n'a pas été en mesure de nous répondre.

En après-midi, mardi, Sylvie Duguay a indiqué à Radio-Canada avoir été contactée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Finalement, on lui a fait savoir que son dossier avait été analysé à la lumière des informations fournies par les médias et qu’elle ne devra plus rembourser les sommes exigées.

Le ministère lui aurait indiqué qu’elle allait recevoir une lettre dans le courant de la semaine prochaine afin que la situation soit officialisée.

Avec les informations de Thomas Deshaies