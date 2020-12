Un réseau montréalais de voleurs de voitures sévirait dans la région de Toronto

Depuis le mois d’octobre, plus de 80 vols de voiture, majoritairement de deux modèles, ont été répertoriés sur le territoire du service de police de Peel. La police de Toronto a quant à elle noté une augmentation du nombre de vols de voiture d’environ 25 % par rapport à l’an dernier. Une hausse que le surintendant Ron Taverner qualifie de considérable .

Les voleurs dérobent les véhicules utilitaires ou de luxe, particulièrement de marque Lexus et Toyota, à la résidence de leur propriétaire, souvent en utilisant des technologies de reproduction des clés électroniques.

Ces clés électroniques de remplacement ont été saisies par la Police régionale de Peel. Photo : Police régionale de Peel

Selon le surintendant Taverner, ces véhicules seraient la plupart du temps destinés à l’exportation, par cargo, et particulièrement prisés dans certains pays étrangers.

Nous croyons que ces voitures sont envoyées outre-mer. Elles aboutissent dans différents pays en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient où elles valent beaucoup plus cher. Ron Taverner, superintendant, police de Toronto

Le détective Greg Shrivell de la Police régionale de Peel affirme que tout porte à croire que la demande pour ces véhicules en particulier provient d’un réseau de crime organisé basé à Montréal.

Ils conduisent de Montréal, dérobent plusieurs voitures, les mènent jusqu’au port, puis celles-ci sont envoyées à l’étranger , avance le policier.

Le 22 novembre, quatre hommes âgés de 17 à 21 ans ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de dérober un véhicule de marque Lexus. Ils s’étaient rendus sur les lieux de leur crime à bord d’une voiture immatriculée au Québec.

D’autres suspects auraient été identifiés et feraient l’objet d’un suivi serré , affirme le détective.

La police de Peel envisage désormais une visite à Montréal. Nous souhaitons collaborer avec la police de Montréal , affirme le détective Shrivell, pour élaborer un plan d’intervention . Deux détectives devraient se rendre sous peu sur le territoire du SPVMService de police de la Ville de Montréal pour tenter d’intervenir, entre autres, auprès des quatre accusés et de leurs familles.

Le Service de police de la Ville de Montréal a refusé nos demandes d’entrevues. Dans une déclaration écrite, un porte-parole du service policier affirme que « le SPVMService de police de la Ville de Montréal collabore constamment avec les différents corps policiers afin d’enrayer la criminalité. La collaboration entre les corps policiers est un des éléments clés de notre réussite. »

Le détective Shrivell affirme que trois étapes d’interventions sont prévues.

D’abord l’application de la loi, en tentant d’intercepter les voleurs au moment où ils commettent leur crime, puis l’intervention auprès des victimes ou des victimes potentielles. Finalement, l’étape qu’espèrent entamer les policiers de Peel consiste à intervenir auprès des voleurs et de leurs familles pour leur fournir des ressources qui pourraient leur permettre de s’éloigner du crime organisé.

Nous tentons de leur fournir des ressources, financières ou autres, pour faire cesser ces crimes sur notre territoire, mais aussi partout , affirme le détective Greg Shrivell.

La police de Toronto affirme pour sa part collaborer étroitement avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour tenter d’intercepter les véhicules avant que ceux-ci soient exportés par bateau.

Nous savons que certains types de conteneurs sont utilisés et nous nous assurons que ceux-ci font plus souvent l’objet d’inspections. Ron Taverner, superintendant, police de Toronto

Une expérience frustrante

Le résident de Mississauga Paul Cheema s’est lui-même fait dérober sa voiture, de marque Lexus, à deux reprises.

L’agent d’immeuble dispose de l’enregistrement d’une caméra de surveillance installée à sa résidence qui a tout capté du vol.

La caméra de sécurité de Paul Cheema a tout capté du vol qui a pris au total une quarantaine de minutes. Photo : Paul Cheema

Selon lui, la perte de sa voiture est un moindre mal, mais des objets qui se trouvaient à l’intérieur lui étaient précieux.

C’est très frustrant. Il y avait des effets personnels importants aussi dans la voiture. Paul Cheema

Quelques jours après le vol de sa voiture, M. Cheema a également reçu un avis de la police de Toronto. Une contravention avait été donnée parce que sa voiture avait été stationnée illégalement pendant plus de trois heures dans le quartier Etobicoke de Toronto, à moins de 20 km du lieu de son vol.

Il affirme avoir été déçu que les services policiers de Peel et de Toronto n’aient pas échangé l’information sur le vol de sa voiture assez rapidement pour que celle-ci soit récupérée par l’agent qui a donné la contravention de stationnement.

La contravention de 42 $ a été annulée plus tard.

Paul Cheema songe maintenant à l’achat de son prochain véhicule. Il affirme qu’il pourrait à nouveau se tourner vers le constructeur Lexus en espérant que la technologie GPS mise en place sur les modèles récents puisse prévenir un autre vol.

Protéger votre voiture

Dans un communiqué publié le mois dernier, la Police régionale de Peel demandait aux propriétaires de voitures Lexus RX350 et Toyota Highlander d’être particulièrement prudents. Des rencontres communautaires virtuelles ont aussi été organisées pour sensibiliser les propriétaires aux meilleurs moyens de protéger leur voiture.

Le détective Shrivell suggère par exemple de stationner ces voitures à l’intérieur si possible ou de stationner un autre véhicule à l’arrière dans un stationnement pour rendre le vol plus difficile. Il affirme que des outils plus rudimentaires, comme les barres antivol mécaniques pour volant de voiture, peuvent contribuer à décourager les voleurs.