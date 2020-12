Des étudiants de l’Abitibi-Témiscamingue engagés à ne pas propager la COVID-19

Un isolement de sept jours, la limitation des contacts au strict minimum, une application rigoureuse des mesures sanitaires de base et, surtout, la prise de rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19 le jour de son arrivée sur le territoire, ce sont là les recommandations du CRSSS de la Baie-James aux étudiants venant passer les Fêtes dans le Nord-du-Québec.

Du côté du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, de telles recommandations formelles n’ont pour le moment pas été publiées. Selon la Dre Omobola Sobanjo, la situation devrait bien se passer si les étudiants respectent les consignes de la même façon que les chasseurs venus à l’automne ou que les travailleurs de l’extérieur qui viennent ponctuellement œuvrer dans la région.

Il y a eu plusieurs activités qui ont permis aux gens de venir en Abitibi-Témiscamingue. Les gens sont venus, puis sont retournés. Je pense que le plus important, ce sont les mesures que nous avons déjà en place dans la région , soutient la Dre Sobanjo.

Plusieurs étudiants qui prévoient venir passer les Fêtes dans la région prennent néanmoins très au sérieux les différentes consignes sanitaires. C’est le cas de Trycia Audet, qui étudie à Montréal et dont la famille est installée à La Sarre.

Moi je prévois descendre aux alentours du 25 pour venir passer Noël avec ma famille. C’est sûr que là-bas, à La Sarre, on a prévu seulement de petits rassemblements. Mon copain et moi, on prévoit faire un test de COVID avant de quitter, aux alentours du 20 ou du 21, et en attendant d’avoir nos résultats, on va rester bien sages et confinés pour être certains de n’avoir rien contracté jusqu’à ce qu’on parte , explique-t-elle.

Une fois en Abitibi-Témiscamingue, ce sont les activités extérieures qui seront privilégiées.

C’est sûr que nous, on a un chalet là-bas, donc on prévoit faire plus des activités à l’extérieur, comme de la pêche sur la glace ou de la raquette, pour garder nos distances. Étant donné qu’on vient d’une zone rouge et qu’on vient dans une zone jaune, c’est sûr qu’on va faire très attention , indique Mme Audet.

Déjà de retour

D’autres étudiants, dont la session se déroule entièrement en ligne, ont déjà regagné la région en vue de la période des Fêtes. C’est le cas de Nathan Lacroix, qui a pris la décision de terminer sa session au domicile familial.

Tout se faisait à distance à l’université, donc ce n’était plus nécessaire de rester là-bas. En plus, tout est fermé, donc les seuls passe-temps, les seuls loisirs que j’avais, c’était de rester dans mon appartement isolé avec mes colocs, donc c’était dur sur le moral , déclare le Rouynorandien.

M. Lacroix n’a pas lésiné sur les moyens afin de rendre son retour dans la région sécuritaire. J’ai décidé d’aller passer un test COVID à Montréal, et je me suis isolé quatre jours avant de partir pour Rouyn-Noranda. Après avoir reçu mon résultat négatif, je suis parti avec toutes mes affaires, j’ai passé un autre test COVID en arrivant à Rouyn-Noranda, puis j’ai attendu d’avoir le résultat négatif avant de ressortir de chez moi , raconte-t-il.

Maxim Larouche, qui étudie au Cégep de Jonquière, prévoit de son côté un isolement d’une semaine à son retour au domicile familial de Val-d’Or. Quand je vais revenir en Abitibi, je vais retourner habiter dans ma famille, mais ça a été mis au clair avec mes parents, je vais vraiment m’isoler dans ma chambre pour une période de 7 jours, mais peut-être plus longtemps pour être certain qu’il n’y a pas de problème , précise-t-il.

Selon l’étudiant en Art et technologie des médias, ce serait une bonne chose que la Santé publique exige des étudiants qu’ils se fassent dépister à leur retour dans la région. Il affirme qu’il serait le premier à suivre la consigne.