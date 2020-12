Le Québec au cœur d’une bataille politique entourant le futur brise-glace polaire

L’enjeu est énorme : jamais le gouvernement fédéral n’a commandé un aussi gros navire. La Davie est convaincue que le projet doit lui revenir. Mais le retour dans la course de Seaspan, un chantier de Vancouver, vient brouiller les cartes.

Radio-Canada a appris qu’un groupe de ministres québécois s’active pour bloquer une offensive de collègues d’autres provinces en faveur de Seaspan, qui pourrait réduire grandement les chances de la Davie et du Québec d’obtenir ce contrat lucratif.

Seaspan a pris de l’avance sur la Davie dans l’examen du dossier. Selon nos sources, seul son projet a récemment été présenté devant le comité du Cabinet chargé de l’économie et de l’environnement.

Face au lobbying de Seaspan, les ministres du Québec veulent s’assurer que la Davie, située à Lévis, ait une véritable chance de remporter le contrat, indiquent plusieurs sources au sein du gouvernement et de l’industrie navale. Le premier ministre François Legault s’active en coulisses en faveur de la Davie – et n’hésiterait pas à faire une sortie publique s’il sent que la construction du navire échappe au Québec.

Selon nos informations, rien n’est encore joué alors qu’une décision est attendue au cours des prochaines semaines. Le dossier n’a pas encore été soumis à l’ensemble du Cabinet. Mais de nombreux ministres sont mobilisés.

Ceux du Québec, en particulier, s’expliquent mal le fait que Seaspan soit de nouveau dans la course. Il faut savoir que le gouvernement Trudeau avait retiré le Diefenbaker du carnet de commandes du chantier de la côte ouest l’an dernier. Ottawa avait pris cette décision en raison notamment des retards importants au chantier et des conflits d’horaire dans la production.

Au même moment, la Davie fait face à une situation particulière. Le chantier n’est pas encore considéré officiellement comme un joueur à part entière du plan fédéral d’achat de navires. Les négociations qui doivent confirmer son statut n’ont toujours pas abouti. Tout ça alors que les relations semblent tendues entre la Davie et certains hauts fonctionnaires à Ottawa.

Guerre sans merci entre chantiers

Des employés de la Davie inspectent la structure du navire Asterix. Photo : Radio-Canada / MARC GODBOUT

En théorie, le renouvellement des diverses flottes maritimes du gouvernement fédéral devrait offrir suffisamment de travail à tous les grands chantiers du pays.

Mais dans les faits, les projets de la Stratégie nationale de construction navale continuent de nourrir des campagnes de lobbying acharnées auprès de ministres des différentes régions du pays en vue d’obtenir la plus grosse part du gâteau.

Les problèmes de capacités au chantier de Vancouver, plus petit que ceux de Lévis et d’Halifax, ont forcé Ottawa à rebrasser les cartes. D'autant que les pressions venant du Québec en faveur de la Davie n’ont jamais cessé.

Seaspan dispose de nombreuses commandes fermes, dont 16 navires annoncés l’an dernier. Si Davie devient officiellement le troisième chantier, il pourra construire six brise-glaces de tailles moyennes. Mais tant qu’un accord-cadre n’est pas signé, ces contrats ne sont que potentiels.

Or, pour les deux chantiers, le brise-glace polaire représenterait le trophée ultime. Des gens bien au fait estiment maintenant que la facture du projet frôlera les 2 milliards de dollars.

Le gouvernement Harper l'avait baptisé John G. Diefenbaker, et sa construction avait été annoncée en 2008. Le navire devait entrer en service en 2017. L’objectif : remplacer le plus puissant, mais aussi le plus vieux, des brise-glaces, le Louis S. St-Laurent, qui a plus d’un demi-siècle.

Après avoir retiré le Diefenbaker du carnet de commandes de Seaspan, le gouvernement Trudeau annonçait qu’il était à la recherche d’autres options pour la construction du navire.

En février, Ottawa a lancé une demande de renseignements auprès des grands chantiers canadiens pour savoir comment le brise-glace polaire pouvait être livré de la manière la plus efficace et la plus rapide possible .

Le brise-glace Louis S. St-Laurent dans le détroit de Lancaster, au Nunavut. La région de Tallurutiup Imanga, qui désigne en inuktitut le détroit de Lancaster, deviendra la plus vaste aire protégée du Canada. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Seaspan joue la carte des alliances régionales

Les dirigeants de Seaspan sont donc revenus à la charge et mènent une campagne stratégique dans leur tentative de reprendre le contrat du brise-glace polaire.

Ils ont d’abord annoncé un partenariat avec l'entreprise Heddle, installée en Ontario, qui possède trois chantiers de moindre envergure que celui de la Davie. Et dans ses efforts pour convaincre Ottawa, Seaspan a aussi fait appel à une entreprise de Terre-Neuve, Genoa Design International.

C’est ainsi que le constructeur de Vancouver a réussi à rallier des ministres de différentes parties du pays à sa cause et à faire avancer le dossier à Ottawa.

Ces alliances ont même incité deux premiers ministres provinciaux à offrir publiquement leur soutien à la candidature de Seaspan : John Horgan, de la Colombie-Britannique, et Doug Ford, de l’Ontario.

Mais dans la capitale fédérale, certains agitent des drapeaux rouges. C’est très risqué de retourner le projet chez Seaspan. Ça paraît bien, c’est un jeu pour faire plaisir à l’Ontario et à Terre-Neuve. Mais c’est du raboutage , a confié une source qui a travaillé de près sur le dossier avec la Garde côtière canadienne. On joue avec le feu et le danger est que le gouvernement soit aveuglé par Seaspan.

Le lieutenant fera-t-il le poids?

Pablo Rodriguez, le leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Mais le temps presse. Des ministres québécois cherchent à renverser la vapeur et à convaincre leurs collègues du Cabinet qu’un processus juste et équitable doit être mis en place.

Les libéraux du Québec jouent gros. Le premier ministre Justin Trudeau avait résisté à l’idée de se doter d’un lieutenant québécois lors de son premier mandat. Mais il a cédé aux pressions de son caucus après avoir vu le Bloc québécois tripler sa députation lors du dernier scrutin général.

Il avait donc nommé Pablo Rodriguez – un député libéral et ministre d’expérience – à ce poste névralgique.

L’équipe du Québec à Ottawa a connu quelques victoires au cours des derniers mois, dont l’inclusion dans le discours du Trône, cet automne, d’un engagement envers la protection du français partout au pays.

Mais dans le contexte d’un gouvernement minoritaire et à quelques mois d’une possible élection, l’avenir de la Davie constitue un test pour l’équipe libérale du Québec. Le Bloc québécois est déjà offensif et accuse les ministres du Québec de ne pas en faire assez pour empêcher que le brise-glace polaire soit construit ailleurs qu’à Lévis.

En ce moment, c’est en coulisse que M. Rodriguez mène la contre-offensive québécoise. Mais quand la décision tombera, elle pourrait donner une meilleure idée du poids réel du lieutenant québécois dans la machine fédérale.