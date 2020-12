Enquête publique sur Rosalie : la directrice de la maison pour femmes témoigne

Cette maison pour femmes violentées a accueilli Audrey Gagnon et la petite Rosalie de février à avril 2018. Dans le cadre de son témoignage, la directrice, Nancy-Anne Walsh, pourrait venir apporter des clarifications concernant les politiques de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du centre d'hébergement.

Audrey Gagnon a tué sa fille le 17 avril 2018 avec une arme blanche avant de l’abandonner dans un bac à ordures dans l’arrondissement Beauport. Elle a plaidé coupable de meurtre non prémédité et purge une peine d’emprisonnement à vie.

Le drame avait bouleversé tout le Québec en avril 2018. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Cette enquête publique a été commandée par la coroner en chef en mai 2020, à la suite des conclusions de l’enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans laquelle des lacunes communicationnelles entre la DPJ et la Maison Marie-Rollet ont été soulevées.

Me Géhane Kamel est la coroner qui préside l'enquête. Son rapport visera à empêcher qu'un tel drame survienne à nouveau.

Exclue de la maison d’hébergement pour des menaces de mort

Lors de la deuxième journée d’audience mardi, une intervenante de la Maison-Marie Rollet a expliqué qu’Audrey Gagnon a été expulsée de la résidence le 12 avril 2018 après avoir proféré des menaces à son endroit. Il s’agissait d’une décision commune entre la direction de l’établissement et Audrey Gagnon, a ajouté l’intervenante.

Elle a souligné qu’à aucun moment, malgré les menaces, elle n’a craint pour la sécurité de la petite de deux ans. L’intervenante a fait valoir qu’Audrey Gagnon avait le bien-être de sa fille à coeur.

Cette journée d’audience a également permis d’en savoir plus sur les communications entre le centre d’hébergement et la DPJ. Les intervenantes de la Maison ont mentionné que la DPJ était dans la vie d’Audrey Gagnon puisqu’elle devait se trouver une nouvelle résidence. La DPJ souhaitait que cette dernière ne demeure plus avec sa mère qui souffrait de troubles de santé mentale.

Rituels sataniques et appartement délabré

Lundi, les deux intervenants principaux étaient du Service de police de la Ville de Québec. Leurs témoignages, en plus de la lecture de différentes déclarations de témoins, ont permis d’en savoir un peu plus sur Audrey Gagnon.

Une intervenante l’ayant croisé alors qu’elle était plus jeune a parlé d’une jeune femme qui peut parfois se mutiler et qui s’intéresse aux rituels sataniques. Son ex-conjoint, chez qui elle logeait au moment du drame, connaissait son intérêt pour les voyages astraux .

La porte de la salle de bain sur laquelle on voit des symboles étranges Photo : Bureau du coroner

L’agent de l’identité judiciaire au SPVQ a également présenté des photos de l’appartement de cet homme, où des symboles étranges, possiblement dessinés par Audrey Gagnon, étaient visibles sur la porte de la salle de bain.

Les photos ont également permis de constater que l’appartement où logeait la petite Rosalie avec sa mère depuis le 12 avril 2018 était délabré et peu accueillant pour une fillette.

Les audiences se poursuivent jusqu'à vendredi. Deux témoins importants restent à entendre : Audrey Gagnon et l'intervenante de la DPJ. Audrey Gagnon devrait être entendue jeudi.