Le panier d'épicerie coûtera plus cher au Manitoba en 2021

Le rapport prévoit une augmentation globale du prix des aliments de 3 à 5 % au pays, soit une hausse des dépenses alimentaires annuelles de 695 $ par famille.

La viande, les produits de boulangerie et les légumes seront les catégories d’aliments les plus touchées par ces augmentations de prix, précise le chef de projet et directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie à Halifax, Sylvain Charlebois, qui publie ce rapport pour une onzième année consécutive.

C’est très rare de voir le porc, le poulet et le bœuf augmenter de prix en même temps durant une même année , mentionne-t-il dans une entrevue à ICI Manitoba. La pandémie explique en bonne partie la hausse des prix, note-t-il.

Les augmentations de prix prévues pour la viande sont de 4,5 à 6,5 % et elles sont de 3,5 à 5,5 % pour les produits de boulangerie.

Les légumes coûteront de 4,5 à 6,5 % plus cher, en raison des changements climatiques. La Californie a été touchée par les feux de forêt. On devra s’approvisionner ailleurs et cela coûtera plus cher , souligne Sylvain Charlebois.

Winnipeg, royaume de l'achat en ligne

La COVID-19 modifie le comportement des consommateurs et influe sur le prix des denrées alimentaires de façon surprenante , indique le communiqué des chercheurs canadiens du secteur de l'agroalimentaire, qui accompagne la publication du rapport.

Ainsi, les protocoles sanitaires mis en place dans les magasins font augmenter les prix, tout comme l'achat en ligne.

L'achat de produits d'épicerie en ligne a d'ailleurs triplé chez les détaillants au Canada.

Cette habitude, dit Sylvain Charlebois, va nous rattraper comme consommateurs puisque l'épicerie en ligne entraînera des dépenses de 12 milliards de dollars sur cinq ans pour l’ensemble des principaux détaillants au pays, soit Loblaws, Sobeys, Metro, Walmart et Costco, qui devront investir dans leurs plateformes électroniques.

Or, le royaume de l’achat en ligne se trouve à Winnipeg, ajoute-t-il. Si les Manitobains veulent contrer l'effet des hausses de prix sur leur budget d'épicerie, le recours aux achats en ligne est un pensez-y-bien.

Si vous voulez épargner, je ne vous recommande pas l’achat en ligne, car souvent, il existe des frais de service. En plus, les soldes ne sont pas incluses , explique Sylvain Charlebois.

Il espère que l’achat en ligne de produits alimentaires diminuera après la pandémie, mais il admet que cette option permet de limiter les risques de contracter la COVID-19, surtout dans le cas des personnes plus vulnérables.

Le rapport conseille de cuisiner soi-même

La hausse du prix des aliments invitera les ménages à cuisiner autant en 2021, et peut-être un peu plus. C’est aussi simple que ça , affirme le spécialiste.

Avec le télétravail, les gens cuisinent davantage à la maison, note Sylvain Charlebois, en soulignant l'importance de surveiller le gaspillage alimentaire, qui représente une facture cachée : ce qu’on jette dans le compost ou à la poubelle a aussi un coût.

Pour la première fois cette année, le Rapport sur les prix alimentaires canadiens est publié par quatre établissements, soit l’Université Dalhousie, l’Université de Guelph, l’Université de la Saskatchewan et l’Université de la Colombie-Britannique.

Le communiqué indique que cette collaboration d’experts et d’économistes a permis de renforcer l’exactitude et l’interprétation des prévisions .

Avec les informations de Geneviève Murchison