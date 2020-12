Des tentatives d'hameçonnage chez les clients d'UNI

Les tentatives de fraude par l’entremise d’outils électroniques sont de plus en plus courantes depuis le début de la pandémie. Ces derniers temps, vous avez peut-être reçu par texto ce message écrit en anglais et qui semble venir d’UNI Coopération Financière.

Des clients d'UNI Coopération financière ont reçu ce message frauduleux récemment. Photo : Radio-Canada

Ce type de tentative de fraude porte un nom : l’hameçonnage.

Comme institution financière, on n’envoie pas de textos ou de courriel avec un lien à cliquer demandant des renseignements personnels. Ça, jamais , confirme Sylvain Fortier, le chef des risques chez UNI.

Malgré tous les efforts et mécanismes mis en place pour les prévenir et les enrayer, ces fraudes finissent par coûter cher aux entreprises.

Les fraudeurs sont très bien équipés. Ce n’est pas un petit garçon dans le sous-sol de ses parents qui va faire ça. C’est des corporations en soi. Sylvain Fortier, chef des risques de la coopération financière UNI.

On est victimes parce que ça nous cause des pertes parce qu’on dédommage nos clients dans ces situations — là , ajoute le chef des risques de la coopération financière UNI.

Un cas de figure très courant

D’autres institutions financières et plusieurs grandes corporations voient aussi leur identité utilisée pour escroquer leurs clients.

Ce site frauduleux ressemble à celui de l’Agence de la santé publique du Canada demande aux gens de télécharger un logiciel malveillant déguisé en lettre du gouvernement. Photo : Twitter @dustyfresh

Une autre stratégie très courante est l’envoi de courriers électroniques aux apparences trompeuses.

Camille Levesque, propriétaire de l’entreprise Ordinateur Camille Lévesque, affirme que la période des Fêtes est un temps propice pour ce genre d’arnaque.

Il faut faire attention. Ces gens là qui font ça sont de plus en plus rusés, ont de plus de plus de belles plateformes qui ressemblent aux vraies : Amazon, ITunes, Netflix. Ce n’est pas toujours le cas , prévient-il.

Camille Levesque, propriétaire de l’entreprise Ordinateur Camille Lévesque. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il ajoute que même avant la pandémie, une recrudescence de ce genre de stratagème a été enregistrée, principalement parce que les gens achètent davantage en ligne.

Ils jouent sur l’anxiété et le stress des gens. Donc, il y a tout le temps une urgence. Sylvain Fortier, chef des risques de la coopération financière UNI.

Les fraudeurs sont aussi beaucoup plus actifs lors d’une période de stress général au niveau de la population , indique Sylvain Fortier, en référence à la pandémie de la COVID-19.

Demeurez vigilant !

L’officier responsable du Centre antifraude du Canada, Guy-Paul Larocque, indique recevoir quotidiennement des rapports d’hameçonnage. Il s’agit d'une des cinq fraudes les plus communes rapportées.

Selon ce dernier, il existe des mécanismes de protection Il ne faut pas faire suite au message […] et contre-vérifier l’information d’une source externe qu’on est certaine qui est légitime.

Il est aussi important de ne jamais partager ses informations personnelles.

Si un membre est victime de ce type d'arnaque, UNI leur demande de communiquer rapidement avec eux pour régler la situation.

Avec les informations de Serge Bouchard et Margaud Castadère