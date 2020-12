COVID-19 : l’Outaouais prépare son plan de délestage pour ses hôpitaux

Les établissements de santé sont invités à réduire de moitié les activités normales des blocs opératoires pour faire plus de place aux patients des unités COVID-19.

Mardi, 15 patients étaient hospitalisés à l’Unité COVID-19 de l'Hôpital de Hull. L’aile spécialement aménagée pour les patients atteints du coronavirus dans la région compte actuellement 40 lits.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l'Outaouais a indiqué mardi être en mesure d’en libérer 20 de plus, pour se préparer à une hausse prévue des hospitalisations durant les rassemblements du temps des fêtes et après.

Pour y arriver, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais devra se résigner à faire du délestage, c'est-à-dire, réduire les activités de certaines unités de soins et déplacer le personnel vers d'autres unités, comme les unités COVID-19.

À l'heure actuelle, les blocs opératoires de l'Outaouais fonctionnent à environ 60 % de leur capacité, a indiqué le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Les chirurgies qui seront repoussées seront les opérations non urgentes, principalement les chirurgies orthopédiques, ont dit les autorités de santé publique dans une réponse envoyée par courriel, mardi.

Peu de détails sont connus sur le plan de délestage du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais pour le moment, mais dans une réponse écrite, la santé publique en Outaouais a assuré qu' aucun service d'oncologie n'est touché par ce délestage .

Les priorités sont toujours revues en fonction de la condition médicale du patient. De plus, les patients qui doivent être vus rapidement le seront assurément , a indiqué le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Malgré tout, le président d'Action santé Outaouais, Denis Marcheterre reste sur ses gardes.

Denis Marcheterre, porte-parole, Action Santé Outaouais Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Si j’avais le cancer, je serais drôlement inquiet ces jours-ci. Il y a combien de personnes comme ça qui vont être victimes des retards? On ne le sait pas, c’est difficile à dire. Mais ces gens-là ne méritent pas ce qui se passe présentement. C’est évident , a-t-il commenté.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais devait rendre son plan de délestage au ministère de la Santé et des Services sociaux ( MSSSministère de la Santé et des Services sociaux ) du Québec. Les détails du plan en Outaouais devraient être rendus publics au cours des prochains jours.

Avec les informations de Marielle Guimond