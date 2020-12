Une revue de poésie numérique pour ceux et celles qui trouvent la poésie inaccessible

Hold Me in the Palm of Your Mind s’appuie sur les images et les sons pour inviter à la réflexion sur le handicap et l’isolement.

Un texte de Teghan Beaudette

Le projet pandémique de Kyla Jamieson propose de la poésie pour les gens qui croient que la poésie n’est pas faite pour eux.

Hold Me in the Palm of Your Mind (Tiens-moi dans la paume de ton esprit) est un nouveau livre numérique assorti d’images et de sons. Vous pouvez donc lire ou écouter la poésie, ou simplement regarder les images, selon votre envie.

L’idée était de créer une revue numérique à partir des travaux déjà publiés par Mme Jamieson au sujet des commotions cérébrales et du syndrome post-commotionnel, avec le concours d’une illustratrice et en s’appuyant sur une production audio professionnelle.

Ses travaux portent en majeure partie sur la vie avec un handicap invisible. Il était important pour elle de rendre son écriture plus accessible aux personnes handicapées et à celles qui trouvent la poésie trop exclusive ou inaccessible.

Je suis très heureuse que les gens puissent se sentir représentés dans cette œuvre, où la poésie est livrée dans un format où l’audio n’est pas un produit secondaire, explique Mme Jamieson. Nous avons travaillé très dur pour enregistrer un son de haute qualité malgré la distance.

Elle a collaboré avec l’artiste Ananya Rao-Middleton pour les illustrations et avec un expert pour l’enregistrement de l’audio.

En concevant ce projet, nous avons réfléchi à plusieurs aspects. Par exemple : à quoi les gens sont-ils disposés à accorder leur attention en ce moment, émotionnellement et mentalement? Comment les mettre le plus à l’aise possible? Comment les inviter à découvrir notre travail? , relate Mme Jamieson.

Elle voulait que les poèmes, les illustrations et les enregistrements convient les gens à un périple qui aboutit à un endroit où l’on se sent bien .

Elle souhaitait aussi qu’ils soient accessibles aux jeunes, afin qu’ils puissent éventuellement être utilisés comme ressources éducatives dans les écoles secondaires.

Je pense que l’un des plus grands défis que nous avons dû relever consistait à trouver une manière de rendre notre travail aussi accessible que possible , raconte Mme Jamieson, tout en précisant qu’il existe certes des pratiques exemplaires en matière d’accessibilité, mais qu’aucun format ne peut servir tout le monde en même temps.

Nous naviguions dans une mer de complexité, mais je maintenais le cap sur mon mantra : la pratique, pas la perfection. La perfection peut sembler impossible, et sa recherche, insurmontable , explique-t-elle.

À chaque pas, un sentiment collectif d’isolement semblait sous-tendre tout le travail.

Le même type d’isolement

Depuis le début de la pandémie, beaucoup de gens ont fait, pour la première fois, l’expérience du même type d’isolement que les personnes malades et handicapées vivent en permanence , souligne Mme Jamieson.

Au printemps, elle a lancé son premier recueil de poésie avec une autre écrivaine handicapée, Lauren Turner.

Nous avons été surprises de constater à quel point notre travail sur la solitude qui découle de nos handicaps trouvait un écho auprès des gens, ajoute Mme Jamieson. Cela a confirmé ma compréhension des répercussions profondes que l’isolement peut avoir sur les gens, même ceux qui ne sont pas aux prises avec des problèmes de santé.