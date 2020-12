Selon l’organisme, ce sera la première fois dans son histoire, soit depuis 1927, qu'il n'y aura pas la tenue d'un championnat provincial.

Le conseil d’administration de l’organisme veut ainsi se conformer aux recommandations du gouvernement et des responsables de la santé publique qui déconseillent la tenue de compétitions et les déplacements d’une région à une autre pour des raisons non essentielles.

Nous sommes confiants quant à notre décision, mais nous avons le cœur brisé pour tous les joueurs de curling que nous représentons, en particulier les jeunes qui pourraient ne pas avoir l'occasion de participer à cette saison. Bobby Ray, directeur général de l’Association de curling du Nord de l’Ontario.

La décision signifie que les champions en titre du Nord de l'Ontario, qui ont remporté le tourno en janvier dernier, se font offrir des places dans le prochain Brier, le Tournoi des Cœurs Scotties et le championnat national mixte, qui se dérouleront tous dans une bulle à Calgary.

Les champions en titre des catégories seniors et des maîtres du Nord de l'Ontario se sont également vu offrir des places pour leurs championnats nationaux respectifs, qui devraient avoir lieu à l'automne 2021.

L'Association de curling du Nord de l'Ontario annule ses compétitions pour la saison. Photo : CBC/Martha Dillman

Par ailleurs, l’association annule les championnats du Nord de l’Ontario U15, U18, U21 et en fauteuil roulant puisque Curling Canada a annulé les championnats nationaux dans ces divisions en raison de la pandémie.

Certains clubs ont repris leurs activités

Bobby Ray note que la décision de la NOCAAssociation de curling du Nord de l'Ontario ne concerne pas les activités locales des clubs.

Nous encourageons absolument les gens à jouer au curling dans leur club, s’il est ouvert. Vous pouvez jouer au curling dans votre cohorte de 50 personnes , dit-il.

M. Ray note qu’environ la moitié des clubs de curling de l’association sont demeurés fermés cette saison en raison des restrictions liées à la COVID-19.

Le Club de curling de Hearst devait être l’hôte d’un championnat interclubs pour hommes et femmes à la fin du mois de mars.

La présidente du club, Teri Brunet, affirme qu’il n’est pas possible pour le moment de tenir un championnat avec la participation de plusieurs joueurs et joueuses de l’extérieur.

Pour nous, un petit club, ça nous donne une très bonne visibilité, ça apporte de l’argent au club et aussi à la communauté. C’est certainement décevant, mais on comprend. Teri Brunet, présidente du Club de curling communautaire de Hearst

La présidente du Club de curling communautaire de Hearst, Teri Brunet. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Le club a repris ses activités cet automne en apportant des modifications au jeu, comme c'est recommandé par Curling Canada et l’association nord-ontarienne.

Il y a des politiques mises en place pour protéger les gens, il y a différentes cohortes de joueurs pour minimiser les contacts , souligne Mme Brunet.

Avec les informations de CBC