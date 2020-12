Au tour de Malartic de geler les taxes de ses contribuables

Le maire Martin Ferron confirme que la Ville a fait preuve de prudence dans sa planification budgétaire, ce qui a permis d’éviter des impacts sur le compte de taxes des Malarticois.

On travaille toujours à minimiser l’impact de nos décisions sur le fardeau fiscal des gens, affirme-t-il. Avec la pandémie, nous voulions être conservateurs en 2021. On pense que moins de revenus sont au rendez-vous, donc on a compressé les dépenses et réduit le budget global de 450 000 $ par rapport à 2020.

À lire aussi : Senneterre confirme le gel de ses taxes foncières

La Ville de Malartic poursuivra son travail afin de réduire sa dette à long terme en 2021, alors que près de 25 % du budget y est consacré. Celle-ci devrait atteindre 17,1 millions de dollars au 31 décembre 2021.

On a pris une pause des grands projets depuis la fin de la rénovation du Centre Michel-Brière, il y a deux ans, souligne le maire Ferron. On va continuer à diminuer notre dette en y injectant près de 2 millions en capital. On a quand même prévu des travaux d’environ 1,3 million de dollars l’an prochain, mais on aura droit à des subventions pour les financer.

Le projet le plus important pour Malartic demeure toutefois dans les mains du ministère des Transports du Québec, soit la réfection de la rue Royale.