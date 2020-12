Peter Julian critique les conclusions sur la rentabilité de Trans Mountain

Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, vient de dévoiler un rapport analytique de 29 pages sur la valeur des actifs des installations ainsi que des retombées économiques potentielles du pipeline Trans Mountain. Ce rapport affirme que le projet d’expansion reste rentable. Et indique même qu’Ottawa pourrait faire un profit de 600 millions de dollars lors de la revente du pipeline.

Pour sa part, Peter Julian, le député de New Westminster Burnaby, estime que l’oléoduc n’est pas rentable et que les fonds injectés dans son expansion devraient plutôt servir au bien-être des Canadiens.

Il estime que la plupart des scénarios proposés par le directeur parlementaire du budget sont fantaisistes .

Quand on regarde tous ses scénarios là, une fois sur 18, il y a une possibilité que le projet soit rentable. Alors, c’est très clair que Trans Mountain ne sera pas rentable , précise-t-il.

Le rapport du directeur parlementaire du budget indique deux choses. La première chose c’est que s’il y a des mesures qui sont prises pour contrer les changements climatiques, l’oléoduc Trans Mountain n'est pas rentable , ajoute-t-il.

Dans le rapport, le directeur parlementaire du budget indique que si les mesures de lutte contre les changements climatiques durcissent, il est possible que les actifs de Trans Mountain présentent une valeur actualisée nette négative .

Peter Julian affirme que le premier ministre Justin Trudeau devrait tenir compte de ces informations et de l’augmentation du budget de construction de plus de 12 millions de dollars en temps de pandémie, pour faire un choix.

Et selon le député ce choix devrait être tourné vers l’humain et l’environnement. Il faut vraiment mettre cet argent-là dans les choses qui vont créer plus d’emplois, comme l'énergie propre , dit-il.

Peter Julian considère que ce budget devrait être utilisé pour aider les Canadiens à avoir accès à des logements ou encore à l’assurance médicaments en ces temps de pandémie.