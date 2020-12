Les Matanais paieront 2,3 % plus de taxes municipales en 2021

Le maire de Matane, Jérôme Landry, explique que si la valeur moyenne des propriétés matanaises est toujours inférieure à la moyenne québécoise, la richesse foncière a néanmoins augmenté dans la dernière année.

L'année dernière, c'était le nouveau rôle d'évaluation, il y avait une diminution au niveau du rôle, sauf que ce qu'on voit en 2020, c'est qu'on revient au niveau de 2016 d'environ 1,25 milliard de dollars, un niveau quand même extrêmement appréciable , souligne le maire.

Pour ce qui est de la tarification, la taxe sur l'égout augmente de 20 $, passant de 201 $ à 221 $. Les tarifs d'eau, de matières résiduelles et de ramonage demeurent toutefois stables. Enfin, le tarif de la dette associée à l'aqueduc et à l'égout diminuera de quelques sous dans tous les secteurs.

En 2021 à Matane, la taxe foncière augmentera de 2,2 %. En incluant les services comme les égouts, les taxes municipales augmenteront de 2,3 % en 2021. Ainsi, le compte de taxes pour une résidence de 150 000 $ augmentera d'environ 65 $.

Les propriétaires d'immeubles de six logements ou plus verront leurs taxes augmenter de 2,2 %, tandis que les propriétaires de terrains agricoles verront une hausse de 2,1 %.

Quant aux immeubles non résidentiels, les commerces et les industries profiteront d'un gel de taxes en 2021. On a décidé de leur donner un certain répit pour être en mesure de passer au travers et de maintenir leurs activités pendant et après la pandémie , explique M. Landry.

Un budget prudent et des défis à venir

Cette nouvelle hausse de taxes pour les Matanais, qui ont également vu leur impôt foncier augmenter de 2,2 % en 2020, s'explique en partie par les nouveaux défis auxquels fait face la Ville de Matane dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement nous a versé 800 000 $ sur deux ans pour compenser les impacts de la pandémie. Il y a eu moins de revenus par rapport aux services de loisirs, on a dû maintenir des services avec très peu de personnes... Ce qu'on voit, c'est que la contribution du gouvernement nous permet de compenser ces impacts-là, mais aussi nous donne un peu d'oxygène , précise le maire Landry.

Ainsi, le deux tiers de l'augmentation des taxes des citoyens servira à anticiper les investissements en infrastructures pour l'année 2021-2022 , affirme-t-il.

Le maire de Matane, Jérôme Landry (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Le maire souligne également que les dépenses de la Ville liées à l'administration augmenteront de 13,5 % en 2021, en raison des élections municipales et d'une hausse énorme de 65 % des assurances de la Ville.

Et on le voit aussi dans les coûts de construction, on est allés en appel d'offres entre autres pour du déboisement à l'aéroport, nous avons eu seulement une soumission et c'était le double de l'estimation , ajoute-t-il.

Je peux vous dire que ça va être un énorme défi pour réussir à opérer la mise à niveau de nos infrastructures. C'est pour ça qu'on a une approche très prudente dans ce budget 2021. Jérôme Landry, maire de Matane

Cela dit, avec la fin du paiement de certaines dettes et une augmentation des revenus provenant des subventions et des taxes d'immeubles gouvernementaux, la Ville de Matane est en mesure d'adopter un budget équilibré de 34 millions de dollars pour l'année 2021.

Investissements prioritaires : l'aéroport, la piscine et la marina

Ce budget prévoit 36,6 millions de dollars d'investissements dans les infrastructures.

Le maire rappelle que 26,5 M$ en investissements étaient prévus dans le budget 2020, mais que seulement 8 M$ ont pu être réalisés, notamment en raison des retards occasionnés par la pandémie.

Le conseil municipal entend donc avancer plusieurs projets prioritaires, dont la réfection de l'aéroport Russell-Burnett, la construction du complexe aquatique et la mise à niveau de la marina.

Concernant la marina, les travaux évalués à trois millions de dollars pourraient débuter dès cet hiver, selon le maire.

Le projet de complexe aquatique est évalué à 20 millions de dollars. Photo : Source : Firme d'architectes ABCP, Québec

Pour ce qui est de la piscine, on espère débuter les travaux ce printemps , précise M. Landry.

La Ville attend cependant la confirmation d'une nouvelle subvention du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, qui permettrait de réaliser le projet du futur complexe aquatique, évalué à 20 M$ sur deux ans.

Des travaux sont également prévus sur le phare de Matane, la rue Saint-Sacrament, la rue Étienne-Gagnon, la côte Saint-Joseph, le parc Mélanie-Joncas et le parc des tout-petits à Saint-Luc.

La mise en place d'une plateforme de compostage est toutefois reportée à 2022.