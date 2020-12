Deux nouveaux appareils pour les infections pulmonaires à l’hôpital de Chicoutimi

Les deux appareils Frequencer, produits au Québec, produisent des vibrations de très basses fréquences qui permettent aux sécrétions néfastes de se liquéfier. L’appareil est utilisé depuis quelques années pour traiter les patients souffrant de fibrose kystique.

L’efficacité réelle et concrète du Frequencer reste cependant à démontrer dans le cas des patients atteints de la COVID-19.

À cette fréquence-là, en faisant vibrer les sécrétions, on va les liquéfier et les petits mouvements des cils naturels dans les bronches vont permettre de les amener vers les plus grosses bronches, explique le médecin urgentologue et directeur médical chez Dymedso, Simon Phaneuf. Chez un patient intubé, on va les aspirer, et chez un patient conscient, il va les expectorer.

Au Québec, 24 appareils sont distribués dans 12 hôpitaux de différentes régions. Chaque appareil vaut 12 000 $.

Les appareils Frequencer sont fournis par l'entreprise Dymedso grâce aux subventions versées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l’Économie et de l’Innovation, dans le cadre d’un projet de démonstration en situation réelle de soin pour tester l'équipement.

À l’hôpital de Chicoutimi, la Fondation de ma vie a servi d'intermédiaire pour ce don. Lorsqu’on a des éléments comme ça, c’est d’abord des choses qui ont fait l’objet d’une approbation auprès du ministère de la Santé. C’est l’objet d’une demande particulière aussi de la part des départements qui sont concernés ici à l’hôpital , explique le directeur général de la Fondation, Martin Gagnon.

La compagnie Dymedso indique que l’appareil est déjà distribué dans 53 pays et approuvé par Santé Canada et son équivalent américain, la Food and Drug Administration.

D'après le reportage de Gilles Munger