Trois-Rivières : des travaux de 284M$ d’ici 2024

Radio-Canada.ca a décortiqué pour vous les 23 pages de ce document et vous en offre un résumé.

84,9M $ pour la gestion des eaux.

Au cours de la dernière année, la ville a dû déverser à maintes reprisesses eaux usées dans la rivière Saint-Maurice. Au plus fort de la crise, durant la réparation de certaines conduites, 70 millions de litres d'eaux usées ont été déversés chaque jour. Au total, plus de 1,1 milliard de litres d'eaux usées se sont retrouvées dans l'environnement en raison de ces travaux d'urgences

Selon la Fondation Rivières, 1683 déversements sont survenus sur le territoire de la ville au cours de l'année 2019. Il s'agit du sixième pire résultat au Québec.

C’est devenu un no brainer. Pour les élus, ce n’est plus un sujet de discussion. Nous sommes tous conscients de la responsabilité que nous avons et c’est à l’échelle du Québec. Toutes les municipalités doivent prendre les mesures nécessaires pour revenir sur plusieurs à un réseau d’aqueduc et d’égout qui se tient , explique le maire, Jean Lamarche.

Environ 70 millions de litres d'eaux usées de Trois-Rivières ont été déversés quotidiennement, durant 16 jours, dans la rivière Saint-Maurice, près du fleuve Saint-Laurent. Photo : Image de courtoisie

Le poste de pompage principal et celui des Prairies seront donc remis à niveau. De nombreux travaux de réfection et de remplacement de conduites sont prévus dans différents secteurs de la ville.

Près de 57 millions de dollars seront investis par la ville pour ces différents projets dont 33 proviendront de subventions.

La ville compte aussi mettre aux normes le réservoir d’eau potable Saint-Jean, un projet estimé à 46,5M$.

« Le conseil municipal démontre son souci indéniable envers les enjeux environnementaux liés à la qualité de l’eau sur notre territoire », explique par voie de communiqué le maire, Jean Lamarche.

Corriger l’imparfait

On apprenait récemment quel’escalier monumental du centre-ville serait défendu d’accès pour l’hiver. Le porte-parole de la ville, Guillaume Cholette-Janson, rapporte que le sel de déglaçage collé sous les semelles de ses utilisateurs explique qu’il soit sévèrement endommagé huit ans seulement après son inauguration. 400 000 $ seront empruntés en 2021 pour le réparer.

225 000 $ seront aussi injectés pour corriger les talus de Trois-Rivières sur Saint-Laurent.

Réaménagement du poste de police?

Le quartier général de la police de Trois-Rivières prend de l’âge et aura éventuellement droit à une cure de jouvence. Dans le plan triennal d’immobilisation, on apprend que la ville souhaite par le fait même y déménager la cour municipale. Un demi-million de dollars sera investi en 2023 afin de préparer ces travaux de grande envergure. Selon les premières estimations, le projet caressé par la ville coûterait plus de 25 millions de dollars.

Archives Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

En attendant ce chantier majeur, Trois-Rivières déboursera près de 600 000 $ pour installer au quartier général, un système de caméra qui permettra de capter l’arrivée des détenus jusqu’à leur entrée au bloc cellulaire. Le système du service 9-1-1 sera aussi modernisé.

18 M $ en projets pour le développement économique

Dix millions de dollars seront investis à l’aéroport de Trois-Rivières pour y construire un bâtiment lié à l’aérogare. La construction d’une station de pompage, le pavage et la mise en place de conduites d'aqueduc et d'égouts au parc industriel 40/55 devrait coûter un peu moins de 7,8M $. En déduisant les différentes subventions obtenues par la ville, elle déboursera au cours de ces trois ans un peu moins de 2,3M $ pour lancer les travaux.

29 M $ dans les loisirs et la culture

La réfection complète de la piscine de l’exposition et la reconstruction du pavillon des baigneurs de l’Île St-Quentin, la réfection de la Salle J.-A Thompson et la construction d’un centre multisports dans l’Est de la ville font parti des nombreux projets de loisirs et cultures prévues pour ces trois prochaines années.

La salle de spectacles J.-Antonio-Thompson, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jef Fortier

Trois-Rivières déboursera 29 millions de dollars d’ici 2024, mais recevra différentes enveloppes totalisant près de 15,8 millions de dollars pour lancer ces nombreux travaux dont la facture totale franchira la barre des118M $ d’investissement.

Trois-Rivières investira 1M $ par année dans son réseau cyclable et un total de 3,3M $ pour mettre fin aux travaux du nouveau Colisée.

Le programme triennal d’immobilisations nécessitera un investissement immédiat de 91 millions de dollars sur trois ans. En déduisant les contributions diverses et les subventions gouvernementales, la ville décaissera (ou empruntera) plus de 57M $.