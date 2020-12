Le personnel de l’École Notre-Dame à Edmonton touché droit au coeur

Mardi, les enseignants et les membres du personnel de l’École Notre-Dame à Edmonton ont eu la surprise en arrivant à l'école de trouver le parterre d’entrée de l’école semé de jolies pancartes ornées de messages et de dessins multicolores. Certains ont fait part de leur réaction sur la page Facebook de l'école.

Cet événement est une des surprises quotidiennes organisées par un groupe de parents, les lutins anonymes, pour remonter le moral des enseignants de l’école.

En effet depuis le 6 décembre et jusqu’au 18 décembre une petite trentaine de parents ont décidé d’organiser chaque jour une surprise différente pour remercier les enseignants et les membres du personnel.

J’avais en tête d’envoyer des signes d’amour , raconte Marjorie Campbell qui fait partie activement de l’opération lutins anonymes. Elle dit que d’habitude les parents participent à la vie de l’école et ont une relation assez proche avec les enseignants et l'administration

C’est bizarre, avec la pandémie la connexion a été complètement coupée. C’est très difficile de perdre la connexion avec nos enseignants. On dirait que c’est un deuil. Marjorie Campbell

Marjorie Campbell, maman à plein temps, ancienne rédactrice et infographiste, est aussi poète à ses heures, avoue-t-elle en riant.

Tout en conduisant son fils à l’école, elle explique qu’il lui semble important que les enseignants se sentent reconnus car cela doit être très difficile de travailler dans les conditions dans lesquelles [ils] travaillent actuellement .

C’est une action pour souligner à quel point on apprécie le travail qu’ils font, nous seulement pour enseigner à nos enfants, mais pour les garder en sécurité. Marjorie Campbell

Bien plus que des cadeaux

Des pancartes surprises pour remercier les enseignants et les membres du personnel de l'École francophone Notre-Dame à Edmonton. Photo : Roseline Rudy

Mardi matin, la surprise du jour est un peu différente. Jusqu'à présent, une boîte surprise était déposée sous le sapin de Noël de l’école et les enseignants se partagaient ensuite les cadeaux qui s'y trouvaient.

Hier nous avons eu des pancartes devant l’école avec plusieurs mots gentils comme "merci", "vous êtes des héros pour nous", "notre famille elle vous apprécie", alors c’était plein de petits mots qui nous on fait chaud au cœur , raconte émue la directrice adjointe de l’école, Danielle Bissonnette.

Elle ajoute qu’elle est touchée que les parents et les enfants aient pris le temps de préparer tous ces cadeaux et surtout de n’oublier personne parce que tout le monde est important ici, tout le monde fait la différence à l’école et les parents le voient et le reconnaissent. Je trouve cela fantastique!

On n’aurait jamais pu penser ou imaginer comment de petits gestes comme ça pouvaient changer notre journée et nous égayer encore plus. Danielle Bissonnette, directrice adjointe

Marjorie Campbell, porte-parole des parents du groupe des lutins anonymes, ne s’est pas trompée : Donner quelque chose c’est différent que de dire quelque chose et de voir l’écriture des écoliers et des parents, c’est beaucoup plus personnel .

Je pense que des actions comme ça, cela touche vraiment au coeur de la connexion perdue. Marjorie Campbell