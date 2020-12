Les travaux se terminent à Queen's Park deux jours à l'avance

La motion a été adoptée à 43 voix pour et 18 contre. Ce faisant, les travaux reprendront le 16 février 2021.

Le député de l'opposition néo-démocrate Gilles Brisson a qualifié cet ajournement prématuré d' inacceptable . On est dans le pire de la pandémie et le gouvernement veut finir plus tôt, a-t-il expliqué à Radio-Canada. On a perdu 21 aînés hier en soins de longue durée. Il reste du travail à faire pour sauver des vies.

Un peu plus tôt dans la journée, les élus avaient adopté le projet de loi 229, qui a entériné le budget déposé par les progressistes-conservateurs.

Un amendement à ce texte, l'annexe 6, qui porte sur l'arrêté de zonage ministériel, a soulevé de vives préoccupations relatives à la protection de l'environnement ces derniers jours, ainsi que de multiples démissions de membres de haut rang du Conseil de la ceinture de verdure.

