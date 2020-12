Un artiste insère ses œuvres dans des représentations hyperréalistes de maisons de riches

Paul Kneale a placé ses œuvres dans de fausses photos de collections privées et a fait publier le résultat sur le compte Instagram d’une populaire base de données pour collectionneurs et collectionneuses d’art.

Paul Kneale expose habituellement ses œuvres dans des galeries, mais cet été, il a essayé quelque chose de nouveau pour lui : les présenter dans des demeures opulentes, entourées de meubles et de décors de prix.

Mais voilà… ces lieux ne sont pas réels.

Avant la pandémie, M. Kneale réfléchissait déjà à l’importance d’Instagram pour les artistes.

Il s’intéressait beaucoup aux comptes qui montraient des œuvres d’art chez des particuliers plutôt que dans des galeries. En parallèle, il découvrait des rendus en 3D d’espaces qui semblaient si réels qu’il ne pouvait pas les différencier de vraies photos.

J’ai donc commencé à songer à la possibilité d’utiliser ce rendu 3D pour s’affranchir des galeries, qui étaient toutes fermées, et passer directement à la représentation de l’œuvre dans une collection, explique M. Kneale. Je me suis dit qu’il était vraiment important que certaines des images que je produisais ainsi circulent sur des comptes Instagram présentant l’intérieur de demeures de collectionneurs et de collectionneuses. Ces comptes, qui ont de très nombreux adeptes, versent presque dans le fétichisme : ils montrent de belles et célèbres œuvres à côté de meubles de designers de luxe. Je voulais y afficher mes images, sans révéler qu’il s’agissait de rendus en 3D.

Il a donc photographié une de ses œuvres, une peinture de 1,80 m de haut intitulée Distortion Test Targets, puis il a demandé à un studio de créer une image en rendu 3D.

Il a ensuite travaillé avec son courtier pour obtenir une place sur le compte Larry’s List.

L’image a reçu des milliers de mentions J’aime. C’est beaucoup plus élevé que le nombre de personnes qui visitent la plupart des galeries commerciales lors d’expositions, souligne-t-il. Ce fort intérêt pour les expériences virtuelles en art est très lié à l’époque dans laquelle nous vivons. Les gens aiment passer beaucoup de temps sur leur téléphone, à regarder des photos de leurs connaissances, à faire des achats, à regarder la télévision et des films. Il est intéressant que l’art essaie d’interagir avec ce phénomène d’une manière ou d’une autre.

M. Kneale crée normalement de grandes toiles abstraites aux couleurs vives. Il faut les manipuler, les déplacer et les accrocher dans des galeries.

Cette fois, les œuvres circulent et sont vues dans un espace virtuel. Il ne s’agit pas seulement de représentations d’œuvres. Ce qu’on voit, ce sont les œuvres elles-mêmes , explique M. Kneale.

Une des toiles de Paul Kneale qui peut être vue sur un compte Instagram. Photo : Paul Kneale

Bien que ces œuvres soient conceptuelles, l’artiste estime qu’elles contribuent à remettre en question la façon dont les gens regardent et convoitent l’art en ligne.

Lorsque l’œuvre semble faire partie d’une collection, elle devient encore plus désirable , constate M. Kneale.

Le projet Collector Interiors (Intérieurs de collectionneurs), de Paul Kneale, est en cours. Il prévoit de produire d’autres rendus intégrant ses œuvres physiques.