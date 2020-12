Les examens de fin d’études seront facultatifs pour les finissants des T.N.-O.

Les élèves et les parents ou tuteurs pourront choisir s’ils veulent passer leurs examens ou non.

Ceux qui choisiront de ne pas passer un examen en obtiendront une exemption automatique. La note attribuée par leur enseignant comptera alors pour 100 % de la note finale du cours.

Ceux qui voudront passer un examen devront en faire la demande. L’examen comptera alors pour 30 % de la note finale, comme d'habitude.

Les conseils scolaires et le ministère de l'Éducation des Territoires du Nord-Ouest prennent ainsi la même décision que le gouvernement albertain qui fournit les examens de fin d’études au territoire.

R.J. Simpson est le ministre de l'Éducation des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

« Cette décision a été prise après l’évaluation des répercussions de la COVID-19 sur le système scolaire, les élèves et les familles, et des changements qui ont eu lieu cette année dans le milieu de l’enseignement », indique le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, R. J. Simpson, dans un communiqué.

« Pour nous, l’important, c’est que la situation soit juste pour tous les étudiants diplômés », ajoute pour sa part le président de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest ( CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest ), Simon Cloutier, au nom des représentants des différents conseils scolaires du territoire.

Les examens au postsecondaire

Les autorités scolaires du territoire suggèrent fortement aux élèves de s’assurer qu’un examen ne fait pas partie des exigences d’admission d’un programme postsecondaire qui les intéresse avant de choisir de ne pas le passer.

Si beaucoup d’universités au Canada se sont faites accommodantes depuis le début de la pandémie, Simon Cloutier rappelle aux élèves l’importance de vérifier les critères d’admissions.

Des élèves retournent en classe à l'École catholique Weledeh de Yellowknife au mois d'août. Photo : Radio-Canada / Danielle d'Entremont

On ne peut pas garantir que tous les collèges et universités vont accepter les demandes d'admission de ceux qui auront décidé de ne pas écrire leurs examens finaux, dit-il. Il est donc important de vérifier et de prendre tout ça en considération.

Les élèves qui souhaitent passer les examens de janvier 2021 doivent donc soumettre un formulaire de participation à leur école d’ici le mardi 15 décembre.

Le gouvernement avertit d’ailleurs les élèves qui choisissent de passer l’examen qu’ils ne pourront pas recevoir de dispense s’ils ne sont pas satisfaits de leur note.

L’École Boréale à Hay River et l’École Allain St-Cyr à Yellowknife sont les deux écoles francophones des T.N.-O. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

À la CSFTNO Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest

Les règles entourant la COVID-19 n’ont pas touché toutes les écoles du territoire de la même façon.

Si l’exemption des examens assure qu’aucun élève ne sera pénalisé par la réponse de son école aux règles sanitaires, le président de la CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest estime que les effets ont été limités à l’École Allain St-Cyr et à l'École Boréale.