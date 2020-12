Scott Moe critique une manifestation anti-masque et anti-vaccin à Saskatoon

Des centaines de Saskatchewanais, dont plusieurs jeunes familles, se sont rassemblés samedi après-midi près du monument commémoratif Kiwanis Memorial Bandshell à Saskatoon.

Ils ont marché le long du pont Broadway en scandant: Liberté tout en tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: Les masques tuent et Je n'abandonnerais pas ma liberté comme un lâche .

Scott Moe indique que ceux qui ont participé à la manifestation et qui n’ont pas respecté les mesures sanitaires mises en place par l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) s’exposent à des conséquences.

Les mesures sanitaires ont leur raison d’être. Elles sont là pour non seulement nous garder en sécurité, mais aussi pour amoindrir le plus possible le niveau de transmission [de la COVID-19] dans nos communautés.

Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan