Retour à la normale pour les Raptors malgré trois cas de COVID-19

L'Américain a dirigé une séance d'entraînement « normale », mardi. Il se dit encore optimiste quant à l'approche de l'équipe à l'aube de la nouvelle saison même si cette fois, ça a frappé plus près , dit-il.

Il y a peu à faire en matière de préparation à part se dire qu'il faut rester flexible. […] Si quelque chose se produit, il faut faire du mieux qu'on peut. C'est une réponse toute simple, mais c'est ma façon de voir les choses , a indiqué le tacticien de 56 ans au sujet de la marge de manœuvre dont il dispose avec ses troupes.

Nick Nurse ne croit pas que l'annonce de lundi ait servi de prise de conscience au sujet des risques de la reprise dans le contexte de la pandémie. Il perçoit ses joueurs comme étant déjà très au fait des dangers. Les récents cas leur ont simplement insufflé un degré de vigilance supplémentaire , selon lui.

L'entraîneur n'a pas voulu dire si des joueurs ont bel et bien contracté le virus pour respecter la confidentialité, mais il a souligné que les joueurs disponibles ont pris part à un entraînement avec contacts, contrairement à la veille. Ils comptaient disputer des matchs intraéquipe en soirée, mardi.

L'expérience servira bien aux Raptors

Les Raptors ont connu beaucoup de succès en 2019-2020 malgré l'absence de nombreux éléments clés de l'équipe. Photo : Reuters / USA Today Sports

L'absence possible de certains joueurs en raison d'une blessure ou d'un test positif de la COVID-19, tant lors du camp d'entraînement que de la saison, n'inquiète pas non plus Nick Nurse.

L'entraîneur-chef des Raptors estime que, dans tous les cas, l'équipe devra s'organiser sans le joueur en question et s'en remettre à son expérience de l'année dernière pour connaître du succès.

C'est une chose avec laquelle on doit toujours composer. Il y a les bosses et les contusions mineures, il y a les blessures plus importantes. Ces choses se produisent, peu importe (les circonstances).

L'an dernier, nous avions beaucoup de joueurs absents. Nous avons essayé de diriger toute notre formation, de nous assurer que tous les joueurs dont on pouvait avoir besoin – du 10e au 17e joueur du club – comprenaient ce que nous essayions de faire.

En effet, lors de la saison 2019-2020, des joueurs importants des Raptors avaient manqué à l'appel en raison de blessures et l'équipe a tout de même conclu la saison avec le meilleur pourcentage de victoires de son histoire, soit ,736 (53 victoires en 72 matchs).

Les Raptors disputeront un premier match préparatoire, samedi, contre les Hornets de Charlotte.