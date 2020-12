Deux gardiens d'hôpital accusés d'homicide involontaire après un affrontement mortel

Deux des quatre gardiens de sécurité de l'Hôpital général de Toronto mis en cause dans la mort d'une patiente, Stephanie Warriner, à la suite d'un affrontement au printemps dernier, ont été accusés mardi d'homicide involontaire et de négligence criminelle causant la mort, selon les informations obtenues par CBC News.

Un rapport du coroner publié le mois dernier a révélé que Mme Warriner était assise calmement dans le hall de l'Hôpital général de Toronto, lorsqu'elle a été approchée par des gardiens et immobilisée de force .

Le rapport a également montré qu'une caméra de sécurité avait été délibérément détournée pendant plus de deux minutes au moment où les gardes retenaient la femme de 43 ans, qui n'a jamais repris connaissance et est décédée 16 jours plus tard.

À lire aussi : Elle meurt 16 jours après une altercation avec des employés d'hôpital

La combinaison des pressions exercées sur sa poitrine, lorsqu'elle était allongée sur le ventre, et de sa bataille pendant l'affrontement aurait pu amener Stephanie Warriner à cesser de respirer, mentionnait le document.

L'Hôpital général de Toronto Photo : CBC/David Donnelly

Selon une source policière, les gardiens qui font face aux chefs d'accusation criminels n'avaient pas le pouvoir de contraindre physiquement Stephanie Warriner sans lui avoir d'abord dit qu'elle était en état d'arrestation.

La nature des accusations portées contre le gardien qui a éloigné la caméra n'a pas été révélée.

La police de Toronto n'a pas répondu aux demandes de commentaire de CBC News à l'heure de publication.