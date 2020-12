Gila Martow veut faire le saut au fédéral, mais restera à Queen's Park en attendant

Gila Martow ne compte pas abandonner son siège à l'Assemblée législative si elle reporte l'investiture dans la circonscription fédérale en janvier. Elle croit que la charge de travail ne sera pas trop lourde et qu'elle pourra continuer à servir les résidents . Mme Martow dit pouvoir compter sur une très bonne équipe de bénévoles.

Cependant, si des élections provinciales étaient déclenchées avant les élections fédérales, elle démissionnerait immédiatement pour laisser les gens du comté choisir leur candidat .

Gila Martow siège à Queen's Park depuis 2014 et a notamment été adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones.

Je n'ai pas assez l'occasion de parler en français ici à Queen's Park, a constaté la députée, qui est francophile. Au fédéral, je pourrais aider Erin O'Toole dans les circonscriptions francophones, au Québec ou ailleurs. Je pense que je peux aider et améliorer mon français.

Mme Martow a décidé de tenter sa chance sur la scène fédérale après que le député conservateur actuel, Peter Kent, eut annoncé à la fin de novembre qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat.

Elle a pour le moment une rivale dans la course à l'investiture, la stratège politique et consultante en communications Melissa Lantsman, qui a notamment travaillé auprès de Doug Ford et de Caroline Mulroney.

Si elle remporte l'investiture et devient par la suite députée, Gila Martow, qui est optométriste de formation et connaît le milieu médical, espère utiliser son influence pour que chaque Canadien qui veut le vaccin contre la COVID-19 le reçoive .

Mme Martow, qui a eu notamment l'occasion de visiter des pays d'Afrique, comme parlementaire francophone, souhaite aussi contribuer à améliorer le sort de femmes francophones, en ce qui a trait à l'alphabétisation, l'alimentation, la lutte contre les mutilations génitales et l'électrification de villages .