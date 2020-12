Un détenu prétend qu'il s'est fait opérer par un agent correctionnel à T.-N.-L.

Selon les avocats représentant Blair Harris, un prisonnier au centre correctionnel de Bishop’s Falls, l'opération a été filmée par un deuxième employé de l’établissement carcéral, qui l’a ensuite partagé avec plusieurs membres du personnel.

Blair Harris poursuit le gouvernement provincial, qui exploite la prison, la clinique où l'intervention a eu lieu, le dentiste Louis Bourget et sa propre clinique, et les deux employés de la prison, Ron McDonald et Roy Goodyear.

Une enquête policière est en cours, mais aucune accusation n’a été portée , indique son avocat, Bob Buckingham.

Selon une demande déposée le 4 décembre à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, l’incident serait survenu le 16 octobre. Blair Harris a été transporté à la clinique dentaire Gander Family Dental, où il devait subir une intervention majeure.

Avant la chirurgie, le détenu a été mis sous sédatifs. Il s’est réveillé lorsqu’il retournait au centre correctionnel. Selon les documents, c’est à ce moment qu’il s’est rendu compte qu’il avait un hématome sur la joue et une bosse sur la tête.

Les deux agents renvoyés

Trois jours plus tard, le détenu a été informé qu’une vidéo de sa chirurgie montrait que Ron McDonald avait pratiqué un élément de la chirurgie sous la supervision du Dr Louis Bourget, qui avait encouragé l'agent correctionnel d’essayer d’enlever des dents au détenu.

Une vidéo de l’incident a été prise par Roy Goodyear, qui l’a partagé avec d’autres membres du personnel. La direction du centre correctionnel a par la suite obtenu une copie de la vidéo.

M. Goodyear et M. McDonald ont été renvoyés le lendemain de l'incident.

Selon le site web de la clinique Gander Family Dental, le Dr Bourget exploite une clinique dentaire à Halifax, mais pratique aussi des chirurgies dentaires au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Lorsque Radio-Canada a tenté de joindre le Dr Bourget à sa clinique néo-écossaise, une réceptionniste nous a indiqué qu'il était indisponible parce qu'il pratiquait une chirurgie.

Le conseil dentaire de Terre-Neuve-et-Labrador indique à CBC que le dentiste détient toujours son permis de pratique. L'organisme ajoute qu'il n'a pas reçu de plainte formelle en lien avec cet incident.

Dans une déclaration, la GRC déclare que l'incident fait actuellement l'objet d'une enquête .

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador confirme avoir reçu la demande de justice, mais dit ne pas vouloir commenter une affaire qui pourrait bientôt être devant les tribunaux.

Des dommages réclamés

La demande indique que Blair Harris a subi des dommages psychologiques et physiques.

M. Harris demande d’être indemnisé par tous les partis nommés dans la poursuite. Ces indemnisations sont nécessaires, selon ses avocats, en raison des nombreux exemples de négligence, de violence, de rupture de contrat, et de violation d'obligations fiduciaires et de la vie privée.

La valeur des dommages demandés n’a pas été précisée.

Avec des informations de Heather Gillis, CBC