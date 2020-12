Joe Biden se donne 100 jours pour changer le cours de la pandémie aux États-Unis

Signe de l'importance qu'il entend accorder à cet enjeu de santé publique, Joe Biden a d'abord énoncé ses trois priorités pour gérer la pandémie pendant les 100 premiers jours de son mandat : le masque, la vaccination et l'ouverture des écoles .

Il a précisé qu'il entendait imposer le port du masque pendant 100 jours dans les édifices sous contrôle fédéral et espère convaincre les maires et les gouverneurs des États d'en faire autant dans leurs administrations, une approche aux antipodes de celle du président Trump.

Ce n’est pas une déclaration politique, c’est un acte patriotique , a souligné Joe Biden à propos de cette mesure que son prédécesseur a politisée, même si elle était préconisée par les scientifiques de son administration.

L'ancien vice-président vise en outre l'administration de 100 millions de doses de vaccins sur la même période.

Enfin, il a dit souhaiter l'ouverture de la majorité des établissements scolaires, en insistant sur l'importance du financement par le Congrès.

Ces mesures seules n'arrêteront pas la pandémie, a-t-il reconnu. Du même souffle, il s'est toutefois dit certain de leur efficacité pour freiner la maladie qui a fait plus de 283 000 morts aux États-Unis en plus d'infecter tout près de 15 millions d'Américains.

Je suis absolument convaincu qu'en 100 jours, nous pouvons changer le cours de la maladie et améliorer la vie en Amérique. Joe Biden, président désigné des États-Unis

Symbole du virage que M. Biden entend opérer par rapport à son prédécesseur : la présence, à distance, de l'épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche, le Dr Anthony Fauci, dont le président Trump a attaqué la crédibilité et contesté les recommandations scientifiques à de multiples reprises. C'est la première fois qu'on voyait, dans le contexte de la transition, le directeur de l’Institut des maladies infectieuses, qui conservera son poste au sein d'une administration Biden et prendra même du galon.

C'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est un patriote , a dit Joe Biden de celui dont il a fait son conseiller spécial sur la COVID-19. Comme tout bon médecin, il me dira ce que j’ai besoin de savoir, pas ce que je veux entendre , a-t-il lancé, dans une pointe au président Trump.

Je crois, comme vous, que dans la lutte contre cette pandémie, nous devons montrer la voie en nous basant sur la science , a de son côté déclaré son futur collaborateur, y allant lui aussi d'une allusion claire au président sortant. J'ai hâte de vous conseiller.

Après avoir annoncé leur nomination, la veille, Joe Biden, a également officiellement présenté les autres personnes qui formeront le cœur de son équipe consacrée à la santé, dont celui qu'il a nommé au poste de secrétaire du département de la Santé et des Services sociaux, le procureur général de la Californie, Xavier Becerra, et la prochaine directrice des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), la Dre Rochelle Walensky, qui dirige présentement le service des maladies infectieuses à l'hôpital général du Massachusetts.