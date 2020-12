L’artiste Sage Lovell lance une nouvelle série sur la surdité en pandémie

Deaf, What? présente les portraits de huit Canadiennes et Canadiens sourds ou malentendants

Un texte de Teghan Beaudette

Le projet Deaf, What? (Sourd.e, quoi?) a commencé en 2017 par un voyage à travers le pays pour raconter les histoires de 52 Canadiennes et Canadiens sourds.

Sage Lovell voulait que les personnes sourdes du pays soient mieux représentées, et ce, dans toutes les facettes de leur vie.

Ce voyage d’un océan à l’autre a permis de recueillir des histoires d’amour, de deuil, de langues apprises, de carrières trouvées, d’entreprises lancées et d’expériences uniques au monde sourd : la création d’une version queer de la langue des signes américaine et la participation aux Sourdlympiques.

C’était la première fois que Sage Lovell réalisait un projet de cette envergure, et il lui a fallu six mois pour tout rassembler avant de pouvoir le présenter tant aux personnes sourdes qu’aux personnes entendantes.

Nous devions également transcrire et sous-titrer les vidéos, ce qui pouvait prendre deux heures et demie pour un passage de quinze minute , explique-t-iel.

La langue des signes américaine et l’anglais ne se traduisent pas directement; l’interprétation implique de prêter attention au langage corporel et à l’expression du visage, ainsi qu’à certaines caractéristiques de la personne qui communique. Même la structure des phrases, la syntaxe et d’autres aspects divergent beaucoup d’une langue à l’autre. Cela peut rendre les histoires des personnes sourdes ou malentendantes plus difficiles à exprimer.

C’est vraiment génial de présenter plein d’histoires qui n’avaient jamais été racontées et de montrer la beauté de la communauté sourde , ajoute Sage Lovell.

Cet été, après le début de la pandémie, Alice Lo et iel ont repris contact avec une poignée de personnes à qui iels avaient parlé pour la version originale de Deaf, What? et iels ont lancé un nouveau projet.

Iels ont alors réalisé huit entretiens à distance et ont dû repasser par un long processus d’interprétation. Iels ont ensuite rassemblé ce matériel sous forme de série de vidéos.

Cette série se poursuivra, si nous obtenons le financement et le soutien communautaire dont nous avons besoin, explique Sage Lovell. J’espère que le public entendant y découvrira que les personnes sourdes sont des personnes normales, comme tout le monde. Nous venons de toutes les communautés.

Vous pouvez regarder deux des épisodes ici et la série complète ici  (Nouvelle fenêtre) (en anglais et en langue des signes américaine).