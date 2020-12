Hausse de taxes de 0,7 % pour les résidents de Trois-Rivières en 2021

L’indice des prix à la consommation projeté étant de 0,7 %, c’est l’augmentation qui s’appliquera aux propriétaires trifluviens en 2021. L'an dernier, la hausse de taxe avait été de 2,75 %.

Par exemple, pour une maison unifamiliale d’une valeur de 185 000 $, la hausse sur le compte de taxes sera de 18,83 $ l'an prochain.

Évolution du compte de taxes pour une maison unifamiliale moyenne de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

La Ville de Trois-Rivières a déposé mardi un budget de 293 100 000 $ pour l’année 2021.

La Sécurité publique (17,7 %), les loisirs et culture (16,2 %) ainsi que le transport (15,1 %), sont les trois secteurs qui coûtent le plus cher à la Ville.

La plus grande source de financement pour la Ville est la taxe perçue auprès des propriétaires. En 2021, elle prévoit recevoir 219 227 000 $.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, affirme que le coût des dépenses récurrentes de la Ville a augmenté, mais que la Ville a su gérer cette hausse.

Une hausse de la compensation associée au calcul de la péréquation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), une actualisation, par le conseil municipal, du taux de taxation pour les terrains vagues desservis, soit des terrains non développés à proximité des services et une diminution de dépenses du budget dédié aux immobilisations payées comptant comble cet écart , écrit-il dans une déclaration rendue publique lors du dépôt du budget.

En raison de la pandémie, Trois-Rivières a reçu 12,4 millions de dollars de la part des gouvernements provincial et fédéral.

Cette aide a permis de compenser les pertes de revenus, de couvrir plusieurs dépenses imprévues, de soutenir notre collectivité et son économie locale, en plus d’adapter l’offre d’activités et de services, et ce, à coût nul , écrit le maire Jean Lamarche.

Ce budget est le dernier de l’administration actuelle avant les prochaines élections municipales, prévues en novembre prochain.

À 17 heures le budget n'avait toujours pas été adopté à la suite de la demande de deux amendements de la conseillère Mariannick Mercure.