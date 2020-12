Le CIUSSS réduit encore ses services dans les hôpitaux

L’objectif est de réduire les activités à environ 30 % ou 40 %. Ainsi en chirurgie, il reste 4 salles d’opération au Saguenay alors qu’on en compte habituellement 15. Les activités sont réduites également dans les blocs opératoires du Lac-Saint-Jean.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région a déjà annoncé, le 24 novembre, qu'il passait au niveau d’alerte maximal en priorisant les services essentiels et urgents. Certaines activités, les rendez-vous et les prélèvements non urgents sont reportés temporairement.

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, et la directrice des services professionnels, la Dre Marlène Landry, expliquent en conférence de presse comment les services seront touchés.

L’objectif de cette opération de délestage est de diminuer la pression sur le réseau hospitalier et le personnel, durement éprouvé par la deuxième vague de la pandémie.

Éclosion à l'urgence de l'hôpital de Chicoutimi

Le directeur régional de la santé publique a par ailleurs confirmé que l’urgence de l’hôpital de Chicoutimi est en éclosion depuis lundi. Des activités de dépistage sont en cours et des équipes de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ( CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ) ont été déployées sur place.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux assure toutefois qu’il n’y a aucune raison de ne pas aller à l’hôpital de Chicoutimi si une situation le nécessite.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 74 nouveaux cas de coronavirus se sont ajoutés au cours des dernières 24 heures. On dénombre 61 personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19, dont 8 aux soins intensifs.