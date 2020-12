La vérificatrice provinciale recommande des changements en santé et en environnement

Dans son rapport publié mardi, la vérificatrice provinciale, Judy Ferguson, demande au gouvernement de la Saskatchewan de modifier beaucoup de ses programmes, notamment dans les domaines de la santé et de l’environnement.

Elle souhaite voir un recyclage plus ciblé, des diminutions du temps d’attente en santé, un système informatique plus sécuritaire auprès de eHealth, un meilleur contrôle des parasites dans les champs et des soins améliorés auprès des gens souffrant de diabète.

Un temps d’attente réduit

Du côté de la santé, Judy Ferguson reconnaît que l'Agence du cancer de la Saskatchewan fait un bon travail.

Malgré tout, certaines améliorations doivent être faites au programme de dépistage du cancer colorectal. Le temps d’attente pour recevoir une coloscopie doit notamment diminuer. Lors de ses recherches, la vérificatrice provinciale et son équipe ont trouvé 22 patients ayant dû attendre plus de 60 jours avant de pouvoir passer l’examen médical. Ceux-ci ont par la suite reçu un diagnostic du cancer.

L'Agence du cancer de la Saskatchewan doit également déterminer un temps d’attente raisonnable avant de recevoir les résultats d’une coloscopie.

Judy Ferguson souligne que cette période est bien souvent un moment stressant pour les patients. Elle et son équipe ont notamment trouvé 12 patients ayant dû attendre entre 15 et 104 jours avant de recevoir leurs résultats. Tous ont reçu un diagnostic de cancer.

La vérificatrice provinciale recommande aussi de s’assurer que la campagne publicitaire encourageant les gens à se faire examiner est efficace. Elle note dans son rapport que la participation au programme est restée stable depuis 2014.

Le cancer colorectal est le second cancer le plus mortel en Saskatchewan. Photo : iStock / Raycat

Un recyclage plus efficace

Selon Judy Ferguson, le ministère de l’Environnement devrait avoir une meilleure compréhension des matériaux et produits se retrouvant dans les dépotoirs de la province afin de déterminer si ses huit programmes de recyclage parviennent à réduire suffisamment de déchets.

Des objectifs par matériaux et produits spécifiques permettraient de déterminer plus facilement si la province atteint ses objectifs de diminution de rebuts.

À ce sujet, Judy Ferguson rappelle que la Saskatchewan est la deuxième province à produire le plus d’ordures par rapport à sa population.

Or, qui dit davantage de déchets dit aussi un plus grand risque de pollution des eaux, de contamination du sol, d’effets négatifs sur la santé de la population ainsi qu’une augmentation des gaz à effet de serre. La vérificatrice provinciale rappelle que la diminution de tels gaz est au centre de la stratégie provinciale pour faire face aux changements climatiques.

Le ministère de l’Environnement doit également établir des définitions et des méthodes de calculs plus précises afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble de ses divers programmes de recyclage. Une telle amélioration permettrait à la province de se comparer avec le reste du pays.

Judy Ferguson a rappelé que la Saskatchewan est la deuxième province à produire le plus d’ordures par rapport à sa population. (archives) Photo : Radio-Canada / Mike Zartler

Une sécurité informatique plus robuste

Judy Ferguson note dans son rapport que le système de santé virtuel, eHealth, nécessite un système informatique plus robuste et plus sécuritaire.

Elle fait évidemment référence à l’attaque au rançongiciel dont avait été victime eHealth au cours de la dernière année.

Bien que eHealth n'ait pas payé la rançon demandée par les pirates informatiques, la récupération du système via une précédente sauvegarde avait pris du temps, empêchant plusieurs secteurs d’avoir accès au système informatique pendant une longue période de temps.

La vérificatrice provinciale note que bien que eHealth ait identifié 38 possibles failles dans son système, seules 7 d’entre elles ont un plan de secours.

De plus, aucun de ces plans d’urgence n’a été testé, augmentant ainsi le risque d’un retard pour revenir à la normale si un nouveau problème informatique devait arriver.

Le rapport fait état de l’attaque au rançongiciel dont avait été victime eHealth au cours de la dernière année. Photo : Radio-Canada / Zoe Ariane Clin

Un meilleur contrôle des parasites agricoles

Une détection et un contrôle efficaces des divers parasites qu’on retrouve dans les champs sont essentiels à la qualité des récoltes.

Le ministère de l’Agriculture doit, peut-on lire dans le rapport, aider activement les agriculteurs à détecter et rapporter la présence de deux parasites en particulier : le mildiou (une maladie fongique) et le flétrissement bactérien.

De plus, il doit aider les agriculteurs à mettre en place un plan contre les sauterelles, le mildiou, le flétrissement bactérien et le rat brun.

Les fermiers doivent avoir accès plus rapidement aux résultats de laboratoire sur la présence d’hernie des crucifères, une maladie s’attaquant au canola et se propageant à grande vitesse.

Finalement, avec le gouvernement fédéral qui interdira en 2023 l’utilisation de la strychnine, une nouvelle façon de surveiller les spermophiles - communément appelés chiens de prairie - doit être mise en place.

La vérificatrice provinciale souligne l’importance de ces différentes mesures en rappelant que 40 % du territoire agricole canadien se trouve en Saskatchewan.