La cause des étudiants employés d'ABI devant la Cour d'appel du Québec

Trois juges de la Cour d'appel du Québec entendaient lundi matin la cause des étudiants de l'Aluminerie de Bécancour inc. Le tribunal des droits de la personne et de la jeunesse a ordonné en 2018 que les étudiants embauchés pour remplacer les travailleurs de l'usine aient le même salaire, soit 43 $ l'heure.