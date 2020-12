Les employés d’écoles n’ont plus à s’isoler automatiquement, dit Services de santé Alberta

Les traceurs de contacts d' AHSServices de santé Alberta évalueront désormais le risque d’exposition des employés au cas par cas, alors que 18 % des écoles de la province font face à une alerte ou une éclosion de la maladie. Des centaines d’enseignants et des milliers d’élèves ont dû s’isoler depuis septembre.

Auparavant, toute personne se trouvant en classe avec une personne infectée était considérée comme un contact rapproché et devait s’isoler pendant 14 jours, rappelle le porte-parole de Services de santé Alberta, Kerry Williamson.

Le résultat était que trop d’employés et d’enseignants étaient exclus alors qu’ils n’avaient pas nécessairement eu de contact rapproché avec la personne infectée. Kerry Williamson, porte-parole de Services de santé Alberta

Maintenant, les enseignants ou employés qui se trouveraient à moins de 2 mètres d’une personne infectée pendant moins de 15 minutes alors qu’ils portaient le masque et se lavaient régulièrement les mains ne seraient plus considérés comme un contact rapproché, ajoute M. Williamson.

Tout élève qui se serait trouvé en classe avec une personne infectée pendant plus de 15 minutes devra quand même s’isoler pour 14 jours.

Services de santé Alberta prend des mesures pour faire des évaluations au cas par cas, pour s’assurer que nos enseignants n’aient pas à s’isoler inutilement , affirme-t-il.

Une demande irréaliste, selon l’Association des enseignants

Le président de l’Association des enseignants de l’Alberta, Jason Schilling, affirme que la nouvelle directive pourrait être impossible à appliquer, puisque les enseignants et les employés ne se rappelleront pas forcément près de quel élève ou de collègue ils ont passé plus de 15 minutes.

Ça ne reflète pas ce qui se passe dans nos écoles, déplore-t-il. Je m’inquiète qu’avec ce changement, des personnes qui devraient s’isoler ne le fassent pas. Il se demande aussi comment les traceurs de contact, déjà débordés, pourront suivre tous ces enseignants au cas par cas.

Le président albertain du Syndicat canadien de la fonction publique, Rory Gill, affirme que le gouvernement albertain aurait dû engager davantage d’employés et d’enseignants en septembre, sachant que beaucoup d’entre eux seraient malades ou allaient devoir s’isoler.

Ce changement de directive donne une impression de panique. Ils croient qu’ils ne peuvent pas garder les écoles ouvertes en respectant les meilleures pratiques, alors ils les changent. Rory Gill, président albertain du Syndicat canadien de la fonction publique

Jason Schilling affirme que les écoles albertaines ont beaucoup de difficulté à trouver des professeurs remplaçants. Des classes sont parfois combinées et les directeurs doivent parfois enseigner pour pallier le manque de personnel.

Services de santé Alberta nie toutefois avoir effectué ce changement pour garder les écoles ouvertes plutôt que sécuritaires.

Une directive ignorée par des conseils scolaires

Plusieurs conseils scolaires ont affirmé ne pas avoir été mis au courant de la directive par Services de santé Alberta, mais n’ont pas l’intention de la suivre.

Le Conseil scolaire nord-ouest, le Conseil scolaire centre-est et le FrancoSud ont l’intention de continuer à demander à leurs employés de s’isoler s’ils sont en contact avec une personne infectée à l’école.